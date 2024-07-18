Экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине

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Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Германия и иные государства Евросоюза видят бесперспективность помощи Украине и поэтому урезают расходы на ее поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.
Олейник отметил, что к следующему году поддержка Киева завершится, поэтому Берлин уже сегодня начинает сокращать на это свои расходы. По мнению бывшего депутата, с высокой вероятностью Украина может исчезнуть как государство.
Олейник добавил, что правительства европейских государств будут ориентироваться на Соединенные Штаты, в которых на предстоящих президентских выборах может одержать победу Дональд Трамп. Республиканец обещает прекратить конфликт на Украине, если станет американским лидером.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансирование Украины должно продолжаться так долго, как это необходимо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Олейник добавил, что правительства европейских государств будут ориентироваться на Соединенные Штаты, в которых на предстоящих президентских выборах может одержать победу Дональд Трамп. Республиканец обещает прекратить конфликт на Украине, если станет американским лидером.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансирование Украины должно продолжаться так долго, как это необходимо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова