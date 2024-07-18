ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

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Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы ВС РФ заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Об этом Алаудинов сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам генерал-майор, каждый день российские войска понемногу продвигаются вперед. Алаудинов заключил, что за последнее время самым тяжелым участком были высотные дома в Волчанске.
Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявлял, что военные ВС РФ держат под контролем западную и северную части города.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявлял, что военные ВС РФ держат под контролем западную и северную части города.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова