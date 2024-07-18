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ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

Алаудинов: ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске
18 июля 2024, 12:58
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бойцы ВС РФ заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Об этом Алаудинов сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам генерал-майор, каждый день российские войска понемногу продвигаются вперед. Алаудинов заключил, что за последнее время самым тяжелым участком были высотные дома в Волчанске.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявлял, что военные ВС РФ держат под контролем западную и северную части города.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дома
#вс рф
#спецоперация
#россия
ВСУ впервые официально подтвердили выход из Урожайного на юге ДНР
18 июля 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Olena_Z

Выход из Урожайного на юге Донецкой народной республики впервые официально признали боевики ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», со ссылкой на спикера группировки «Хортица» Назара Волошина.
По его словам, украинские военные отошли на новые рубежи, поскольку оставаться на прежних позициях опасно.

Ранее представитель группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что большая часть позиций радикалов в Крынках под Херсоном полностью разрушена.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Руководство РФ приняло решение об оказании поддержки.

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В РФ разработали взрывные заграждения для уничтожения морских дронов
18 июля 2024, 13:10

Фото: istockphoto / 3DSculptor

Для ВМФ создали комплекс активной защиты от морских беспилотных аппаратов, сообщили в Известиях.
Как рассказали источники издания, заграждение подрывается дистанционно, например, с охраняемого объекта. Такую систему можно изготовить достаточно быстро.

«Алгоритм действия должен быть простым. Подходы к охраняемой акватории будут контролироваться с помощью гидролокаторов, РЛС и пунктов визуального наблюдения. При приближении объектов к охраняемой зоне будет подаваться сигнал тревоги в центр управления взрывным заграждением. Операторам останется только отслеживать сближение беспилотных надводных и подводных аппаратов и в нужный момент произвести подрыв», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Эксперт заявил, что важно правильно рассчитать мощность зарядов, чтобы они не повредили собственные корабли. Технически реализовать такой проект несложно, уверен он.

Подводные взрывы более эффективно воздействуют на объекты на глубине, включая торпеды и подводных диверсантов противника, если они приблизятся к нашим кораблям.

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«Радиационное поле»: Военэксперт предрёк последствия ввода войск НАТО на Украину
Военэксперт Литовкин: войска под флагом НАТО на Украине станут законной целью РФ
18 июля 2024, 13:10

Фото: istockphoto/DancingMan

На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, как это произошло в Афганистане, сообщила британская газета The Guardian.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» напомнил, что на сегодняшний день войск НАТО как единой системы не существует.

«Войск НАТО как таковых не существует. В НАТО есть объединенное командование, которое для решения тех или иных задач приглашает войска разных стран, например, от Франции — танкисты, от Германии — стрелки, от Чехии — летчики. Эти объединенные войска и будут действовать. На сегодняшний день войск НАТО как единой системы не существует, есть только отдельные войска отдельных стран, которые при необходимости соединяются в подразделения и группировки», — сказал эксперт.

Он добавил, что нельзя точно ответить, будет ли НАТО нести ответственность за войска стран, пришедших на Украину.

«На Украине, если и могут появиться, то не войска НАТО, а войска конкретной страны. Будет ли отвечать за них командование НАТО — вопрос дискуссионный, потому что НАТО не давало своего согласия, чтобы какая-то страна под своим флагом оказалась на территории Украины. НАТО не хочет быть втянутой в войну на Украине. Об этом постоянно говорит их генеральный секретарь», — подчеркнул полковник в отставке.

По его словам, любая страна, которая пошлет свои войска под собственным флагом на территорию Украины, будет законной целью для ударов РФ.

«Ну если и НАТО под своим флагом пошлют войска на Украину, то они тоже будут законной целью для нас. Здесь нет никаких двусмысленностей, и в НАТО это понимают. В НАТО воевать с Россией — с ракетно-ядерной державой — не собираются, потому что ядерный удар по территории Европы превратит густонаселенную часть планеты в радиационное поле. Бояться того, что войска НАТО появятся на Украине не приходится», — заключил Виктор Литовкин.

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Стало известно, что произошло с боевиками ВСУ в ДНР
Interia: ВС РФ достигли заметных тактических успехов в ДНР
18 июля 2024, 13:06

Фото: iStock/Irina Piskova

Боевики Вооруженных сил Украины отступают в ДНР под натиском военных ВС РФ. Об этом информирует Interia.
В публикации отмечается, что украинские военные потеряли контроль над селом Урожайное. Русские солдаты приближаются к ключевой дороге к Часову Яру. По ней осуществляется снабжения украинских войск. Помимо этого, в восточных регионах ВС РФ прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам в Донецкой области.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявил, что освобожденное Урожайное в ДНР станет новым плацдармом для продвижения российских войск.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ВСУ признали потерю большей части позиций в Крынках под Херсоном
18 июля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Большая часть позиций боевиков ВСУ в Крынках под Херсоном разрушена целиком и полностью. Это признал представитель группировки украинских военных «Таврия» Дмитрий Лиховой.
«Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки — ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью», — сказал он на всеукраинском телемарафоне.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в феврале, что Крынки с его окрестностями зачистили, но попытки боевиков высадиться на одном из островов имеют место.

Херсонская область стала российским регионом в результате референдума, проведенного в сентябре 2022 года. В Киеве не признали легитимность голосования.

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#россия
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#всу
#вс рф
#новости
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Россиянка ушла на СВО, чтобы отомстить за смерть брата
Жительница Башкирии ушла на СВО, чтобы отомстить за брата-прапорщика
18 июля 2024, 12:08

Фото: iStock/zim286

Жительница Башкирии заявила, что ушла на специальную военную операцию, чтобы отомстить за гибель брата-прапорщика. Об этом сообщила пресс-служба администрации Миякинского района республики.
Отмечается, что после того как ее родственник не вернулся с СВО, она решила сама поступить на службу в танковый батальон. По ее словам, долгое время она не находила себе места, пока не осознала, что только месть врагу поможет обрести спокойствие.

Женщина, которая взяла позывной «Янтарь» отметила, что уже на линии боевого соприкосновения ее жажда мести стала угасать по мере продвижения ее батальона вглубь позиций противника. Уроженка Башкирии заключила, что пошла на фронт ради своих дочерей, ведь она желает, чтобы «дети жили под мирным небом».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#женщина
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#спецоперация
#вс рф
#россия
#башкирия
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В Британии заявили, что регулярные войска НАТО могут появиться на Украине
Guardian: на Украине могут появиться регулярные войска НАТО
18 июля 2024, 10:27

Фото: iStock/RomanBabakin

Регулярные войска стран НАТО могут появиться на Украине. Об этом сообщает The Guardian.
Уточняется, что силы специального назначения Североатлантического альянса, которые на данный момент уже находятся на Украине, могут превратиться в регулярные. Украинское противостояние уже стало «войной НАТО», так как «западные оборонные интересы собираются вокруг него, словно мотыльки вокруг пламени».

Издание подчеркивает, что британские политики переходят черту, требуя полной победы над РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, однако Западу необходимо перестать накачивать Киев оружием.

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#рф
#украина
#спецоперация
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Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины
18 июля 2024, 09:08

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия готова предоставить площадку на своей территории для переговоров российской и украинской делегаций. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.
По словам Сийярто, с данной инициативой Венгрия выступила сразу после начала спецоперации. Министр отметил, что еще в феврале 2022 года он связался с главой российского МИД Сергеем Лавровым и руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и выразил готовность Венгрии содействовать переговорам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, однако он закончился, Западу нужно перестать накачивать Киев оружием.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#конфликт
#мид
#министр
#венгрия
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Теракт в Донецке, разгром ВСУ под Часов Яром, освобождение из плена бойцов ВС РФ: Последние новости СВО
ВСУ бегут со своих позиций в Новосёловке Первой
18 июля 2024, 08:44

Фото: iStock/rarrarorro

В Москву прибыли 95 освобождённых из плена российских военных, ВСУ бросают свои позиции в Новосёловке Первой, тем временем ФСБ предотвратили в Донецке теракт, подготовленный вражеской стороной.
О самых актуальных новостях, связанных с проведением специальной военной операции, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ спасаются бегством из Новосёловки Первой


На Покровском направлении украинские войска бросают свои позиции в окрестностях Новосёловки Первой и спасаются бегством, об этом рассказал командир танка Т-80 с позывным Литвин в беседе с ТАСС. В спешке ВСУ бросают раненых и погибших сослуживцев, подчеркнул российский военный. При этом практически все пути отхода из населённого пункта находятся под контролем артиллерии ВС РФ.

Вчера сообщалось, что российские силы практически выбили врага из Новосёловки Первой, ВСУ пока что удерживают южную окраину.


В Крынках пропали 788 бойцов ВСУ


В селе Крынки Херсонской области без вести пропали 788 украинских военнослужащих, пишет издание «Следствие.Инфо».

«788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — отмечается в публикации.

В то же время количество бойцов ВСУ, тела которых удалось обнаружить в районе этого населённого пункта и эвакуировать для похорон, составляет 262 человека.

Мобилизация на Украине проходит в беспорядочном формате


Ужесточённая мобилизация на Украине проходит беспорядочно из-за слабо налаженного взаимодействия между органами власти, заявила корреспондент DR Брита Квист Хансен. По её словам, многие попавшие под мобилизационные мероприятия украинцы разочарованы тем, в каком формате всё устроено. Хансен считает, что из-за ужесточения мобилизации ситуация может ухудшиться.

Периодически украинские Telegram-каналы публикуют шокирующие видеоролики, на которые сотрудники военных комиссариатов силой затаскивают мужчин в автомобили, хватают их на улицах, остановках общественного транспорта и на пляжах.

В Донецке предотвратили теракт


В Донецке задержали гражданку РФ, которая собиралась совершить теракт по заданию украинских националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона. По информации ведомства, задержанная планировала поджечь здание Петровского районного суда за денежное вознаграждение. После совершения теракта она должна была пересечь границу с Украиной, чтобы вступить в ряды запрещённой террористической организации.

Ночью над Чёрным морем уничтожили 10 безэкипажных катеров


В ночь на 18 июля в акватории Чёрного моря уничтожили 10 вражеских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ. Техника противника следовала в направлении Крымского полуострова, но была нейтрализована дежурными огневыми средствами ВС РФ.

ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде


Минувшей ночью российские силы нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — прокомментировал удар Лебедев.

По его словам, после удара местные жители ощутили мощную взрывную волну.

В Москву прибыли 95 освобождённых из плены бойцов ВС РФ


17 июля между Москвой и Украины состоялся обмен военнопленными по формуле 95 на 95. Обмен происходил при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны РФ. Ночью военно-транспортный самолёт доставил освобождённых бойцов в Москву. Прежде чем отправиться домой все военные пройдут лечение и реабилитацию.

ВС РФ громят ВСУ в Калиновке


Под Часов Яром в городе Калиновка наступают российские войска. Восточная часть Калиновки и территория фермы севернее посёлка перешли под контроль ВС РФ, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Российские войска развивают наступление с целью закрепиться за каналом Северский Донец-Донбасс со стороны урочища Орлова.

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