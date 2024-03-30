На Украине объяснили увольнение чиновников Зеленским

Суд над преступниками, совершившими теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» может состояться в Белоруссии, где разрешена смертная казнь. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Мария Бутина в эфире телеканала «Беларусь-1».