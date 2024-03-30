На Украине объяснили увольнение чиновников Зеленским

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Увольнение чиновников на Украине возможно связаны с оптимизацией штата офиса Владимира Зеленского. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, приводит его слова издание «РБК-Украина».
Также глава Украины уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Комментируя кадровые перестановки Данилов заявил, что ему не стыдно за годы работы. Он также отметил, что выполнял свои обязанности полностью, отдавая себя работе без остатка.
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