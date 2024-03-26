Данилов прокомментировал свое увольнение с поста секретаря СНБО Украины

Фото: iStock/alzay
Отправленный в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов дал комментарий действиям Владимира Зеленского в этом отношении. Он изложил свои мысли в запрещенной в России соцсети.
Алексей Данилов был секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 2019 года. Он рассказал, что ему не стыдно за годы работы на должности.
Новым секретарем ведомства назначен Александр Литвиненко, прежде занимающий пост в Службе внешней разведки (СВР) Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома Вооруженных сил (ВСУ) Валерия Залужного. Позже его назначили послом Украины в Великобритании.
Читайте также:
На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании
Зеленский назначил новым секретарем СНБО Украины Александра Литвиненко
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
«Это была работа, за которую мне не стыдно и которой я отдавался без остатка», — написал чиновник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома Вооруженных сил (ВСУ) Валерия Залужного. Позже его назначили послом Украины в Великобритании.
Читайте также:
На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании
Зеленский назначил новым секретарем СНБО Украины Александра Литвиненко
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
Мария Федоровцева