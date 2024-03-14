Функционер Камоцци: Ивич не заслужил увольнение

Фото: istockphoto.com/Алексей Даничев
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара».
Он сравнил Ивича с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
Отмечается, что сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, набрав 39 очков.
Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак». Тогда он усомнился, что «Краснодар» просто так отпустит специалиста.
Читайте также:
Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку
Функционер Камоцци назвал Ивича хорошим вариантом для «Спартака»
Гаджиев допустил возвращение Бердыева в «Динамо»
«Если сравнивать, то нет сомнений, что тренер, который должен был быть уволен — это Абаскаль, а не Ивич. Абаскаль заслужил увольнение, а Ивич — нет. Но это футбол, бывает и такое», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак». Тогда он усомнился, что «Краснодар» просто так отпустит специалиста.
Читайте также:
Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку
Функционер Камоцци назвал Ивича хорошим вариантом для «Спартака»
Гаджиев допустил возвращение Бердыева в «Динамо»
Мелисса Тимофеева