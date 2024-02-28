На Украине опровергли заявление Польши о полном закрытии торговых границ

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Вопрос закрытия границы Украины и Польши для товаров не затрагивался в ходе четырёхчасовых переговоров представителей стран. Об этом сообщил украинский замминистра экономики Тарас Качка.
Ранее в этот день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна ведёт переговоры с Украиной о временном закрытии всей границы для перевозки товаров.
Качка заявил, что во время переговоров речь о закрытии границы не шла, поскольку такое решение сильно ударит по экономической системе обеих стран. К тому же, транзит продукции является жизненно важным для государств.
Вместе с тем он отметил, что переговоры между Варшавой и Киевом были продуктивными, представителям удалось найти общий язык. В настоящее время, по словам Качки, ведётся работа над конструктивным решением о разблокировке границы с учётом интересов как польских фермеров, так и украинских властей.
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Качка заявил, что во время переговоров речь о закрытии границы не шла, поскольку такое решение сильно ударит по экономической системе обеих стран. К тому же, транзит продукции является жизненно важным для государств.
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Анастасия Чинкова