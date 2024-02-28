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На Украине опровергли заявление Польши о полном закрытии торговых границ

28 февраля 2024, 20:29
Фото: iStock/Stadtratte

Фото: iStock/Stadtratte

Вопрос закрытия границы Украины и Польши для товаров не затрагивался в ходе четырёхчасовых переговоров представителей стран. Об этом сообщил украинский замминистра экономики Тарас Качка.
Ранее в этот день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна ведёт переговоры с Украиной о временном закрытии всей границы для перевозки товаров.

Качка заявил, что во время переговоров речь о закрытии границы не шла, поскольку такое решение сильно ударит по экономической системе обеих стран. К тому же, транзит продукции является жизненно важным для государств.


Вместе с тем он отметил, что переговоры между Варшавой и Киевом были продуктивными, представителям удалось найти общий язык. В настоящее время, по словам Качки, ведётся работа над конструктивным решением о разблокировке границы с учётом интересов как польских фермеров, так и украинских властей.

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#украина
#польша
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#граница
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ChadOne: Группа военных направилась к президентскому дворцу в столице Чада
28 февраля 2024, 21:01

Фото: iStock/Jon_Brown

Группа военных намерена взять штурмом президентский дворец в столице Чада Нджамене, об этом сообщает ChadOne.
Напомним, утром 28 февраля стало известно об обстреле здания Национального управления безопасности Чада. В атаке обвинили силы оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF), которой управляет Яя Дилло (двоюродный брат нынешнего президента страны).

После этого стало известно, что танки и бронетехника перекрыли центр столицы, сейчас же группа военных направляется на штурм президентского дворца.

В настоящий момент Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Обострении ситуации произошло в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 6 мая.

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#африка
#военные
#президент
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Раскрыто пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье
В сети нашли пророчество Жириновского об ответе РФ на угрозу Приднестровью
28 февраля 2024, 20:52

Фото: сайт Кремля

В России вспомнили пророческие слова политика и сооснователя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом сообщает Telegrаm-канал «Пул N3».
Приводится видео, на котором Жириновский заявляет, что ответ России на попытку Запада обострить ситуацию в Приднестровье будет жёстким.

Жириновский заявлял, что западные политики «кровью умоются» и «не успеют добежать до кишинёвского аэропорта».

Также в этом видео политик говорил, что Западу никто не поможет, поэтому Россия его достанет.

Ранее власти непризнанной ПМР обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

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#молдова
#россия
#приднестровье
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«Крик отчаяния»: В Госдуме прокомментировали решение ПМР обратиться за помощью к РФ
Слуцкий назвал решение депутатов ПМР обратиться к России криком отчаяния
28 февраля 2024, 20:03

Фото: kremlin.ru

Решение Приднестровской Молдавской Республики обратиться за помощью к России стало криком отчаяния, с таким заявлением выступил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его цитирует «РИА Новости».
Напомним, съезд депутатов ПМР составил обращение к Государственной думе и Совету Федерации РФ с просьбой оказать Республике поддержку в условиях экономического давления со стороны Молдавии.

«Решение съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии — крик отчаяния», — заявил Слуцкий.

Политик также напомнил, что нынешняя глава Молдавии Майя Санду окончательно прекратила процесс приднестровского урегулирования, взяв курс на Запад, как это сделали на Украине.

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#молдова
#госдума
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Молдавия обвинила Приднестровье в пропаганде после обращения за помощью к РФ
В Молдавии назвали пропагандой обвинения ПМР в экономической блокаде
28 февраля 2024, 19:30

Фото: iStock/arrarorro

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян обвинил властей Приднестровья в пропагандистских заявлениях.
Ранее в этот день власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратились к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую резолюции приняли съездом депутатов всех уровней республики.

Серебрян подчеркнул, что Правительство Молдавии и Бюро по реинтеграции не принимают пропагандистские заявления Тирасполя, поскольку Приднестровье извлекает выгоду из политики мира, безопасности и экономической интеграции с Евросоюзом, которую продвигает Кишинёв. Он добавил, что это выгодно всем жителям, вне зависимости от того, на каком берегу Днестра они проживают.

Напомним, что Приднестровье добивалось выхода из состава Модавии ещё в годы СССР, опасаясь присоединения страны к Румынии. В 1992 году Молдавия попыталась силой исправить ситуацию, однако этого сделать не удалось, а Приднестровье стало территорией, фактически вышедшей из-под контроля Кишинёва. В настоящее время на территории республики проживает 60% русских и украинцев.

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#молдова
#россия
#обвинение
#экономика
#помощь
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«Безумное заявление»: Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и НАТО
Филиппо призвал выйти из ЕС и НАТО после слов фон дер Ляйен о войне с РФ
28 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/Olivier DJIANN

После безумного заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о войне с Россией, Франции необходимо срочно выйти из НАТО и ЕС, с таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о «грядущей войне» с Россией, к которой мы должны «подготовиться»! Давайте выйдем из ЕС и НАТО и защитим мир», — призвал Филиппо.

Политик отметил, что глава Еврокомиссии произнесла эти слова сразу после того, как большинство европейских лидеров отвергли не менее безумную идею французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военнослужащих в зону спецоперации на Украине.

Напомним, в Германии заметили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц буквально поставил Макрона на место. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#россия
#украина
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«Поставил на место»: В Германии пришли в шок от резкого манёвра Шольца в отношении Макрона
Tagesspiegel: Шольц поставил Макрона на место после слов о ВС НАТО на Украине
28 февраля 2024, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил президента Франции Эммануэля Макрона на место после его слов о военнослужащих НАТО на Украине, об этом пишет немецкое издание Tagesspielgel.
Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

«До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место», — пишет автор статьи.

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#франция
#германия
#европа
#нато
#украина
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В Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко и захвата власти в Белоруссии
VRT: экс-военные и силовики учатся в Польше для госпереворота в Белоруссии
28 февраля 2024, 18:36

Фото: iStock/liaksandr Bukatsich

Представители террористической организации BYPOL, приближенные к белорусской оппозиции, проходят обучение на польских полигонам, чтобы потом осуществить военный переворот в Белоруссии. Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT, ссылаясь на лидера организации Александра Азарова.
Он рассказал, что у организации имеется план по свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко. В настоящее время члены BYPOL проходят обучение на полигонах в Польше, где их обучают бывшие сотрудники спецназа.

По словам Азарова уже сотни человек прошли такое обучение. Также частью подготовки к госперевороту является организации диверсий на железных дорогах в Белоруссии, которые были реализованы в первые недели проведения Россией спецоперации на Украине.

Уточним, что BYPOL признана Верховным судом Белоруссии террористической организацией в августе 2022 года. Эта группировка была создана в 2020 году на территории Польши бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.

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#белоруссия
#польша
#политика
#военные
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Эрдоган предложил провести переговоры России и Украины в Турции
28 февраля 2024, 18:29

Фото: сайт Кремля

Турция вновь готова провести переговоры России и Украины. Об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что переговоры можно провести в Стамбуле, как это было ранее.

Эрдоган напомним, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и прикладывает все усилия, чтобы защитить права крымских татар. Также он неоднократно заявлял, что турецкая сторона готова содействовать в восстановлении Украины после завершения конфликта.

Вместе с тем, турецкий президент заявил, что доволен мирным планом Зеленского и призвал решать проблемы с помощью переговоров. Для этого он готов предоставить площадку на территории своего государства.

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#турция
#россия
#украина
#переговоры
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Asia Times: НАТО не сможет снарядить войска при войне с Россией
28 февраля 2024, 18:26

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО может столкнуться с проблемами по вопросам нехватки вооружений и экипировки для военных в случае войны с Россией. Об этом пишет Asia Times в статье под заголовком «Действительно ли НАТО готова к войне с Россией?».
«Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении», — говорится в материале.

При этом подчеркивается, что поставки Украине техники и боеприпасов наглядно продемонстрировали отсутствия у НАТО запасов и производственных мощностей для обеспечения длительного современного конфликта. Автор полагает, что это связано с давней стратегией военного блока, которая предполагает возможность боевых действий до тех пор, пока есть оружие.

Ранее издание Telegraph писало, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину застало страны Запада врасплох. В статье говорилось, что уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию, которая заявила, что не планирует отправлять солдат на помощь Киеву. В НАТО сказали то же самое.

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