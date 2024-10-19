На Украине опять предложили снизить возраст мобилизации

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Депутат Верховной рады Роман Костенко выступил за снижение возраста мобилизации на Украине до 20 лет, так как, по его мнению, раз люди могут с 21 года становиться депутатами, то в 20 лет точно могут отправиться на фронт. Видео с соответствующим заявлением парламентария опубликовало украинское издание «Страна».
«Если конституцией определено, что человек с 21 года может стать депутатом, то солдатом в 20 он может точно стать», — поделился он своеобразным ходом мыслей.Костенко также пересказал детали переговоров с американской стороной, которая настаивает на снижении возрастной планки мобилизации. Ранее существование подобных обсуждений с США подтвердил украинский министр обороны Рустем Умеров.
«Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет? Значит, у вас нет проблем с мобилизацией. Или же вы боитесь принимать кардинальные решения», — привел пример разговоров Костенко.Читайте также:
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