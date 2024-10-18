Джо Байден и Владимир Зеленский
Американские союзники главы киевского режима Владимира Зеленского потеряли к нему интерес на фоне предстоящих президентских выборов. Украинский политик пожаловался на это во время телемарафона.
«Сегодня они (США — ред.) борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо, (борются — прим. ред.) для их страны. Для нас — не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе. Мы тут — граждане Украины, потому что мы в войне», — сказал бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая.Владимир Зеленский продолжает выпрашивать вооружения и прочую помощь у западных союзников. Он также упоминает некий «план победы», но детали не раскрывает.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, как РФ будет реагировать на киевский «ядерный шантаж». Политик порекомендовал об этом «помнить всем».
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