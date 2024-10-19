В Кремле назвали главное условие России на переговорах по Украине

Дмитрий Песков (фото: сайт Кремля)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ключевое условие при урегулировании украинского кризиса. По его словам, это обеспечение безопасности РФ. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.
Российский лидер также подчеркивал, что говорить о сроках завершения украинского конфликта контрпродуктивно, Россия стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. По словам Путина, конфликт должен закончиться миром. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.
Читайте также:
Путин: России нужны обеспечивающие равную безопасность условия прочного мира
Путин высказался о сроках завершения конфликта на Украине
Путин назвал комфортное место для переговоров по Украине
Данил Пономарев