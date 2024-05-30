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Украинские власти отказались от так называемого экономического бронирования, которое предполагает освобождение от воинской службы тех, кто имеет определенный уровень зарплаты и платит определенный налог. Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на источники в администрации бывшего президента Украины Владимира Зеленского.
Обсуждение идеи «экономического бронирования» началось в Незалежной еще весной, когда приняли закон о мобилизации. По информации журналистов, инициатива не понравилась Генштабу ВСУ из-за опасений, что освобождение граждан от службы из-за их высокого дохода, общество воспримет, как несправедливое и это приведет к падению морального духа в ВСУ.
Освободить предлагалось тех, кто получал от 35 тысяч гривен (около $850). Предполагалось, что деньги от «экономического бронирования» были бы направлены на различные нужды ВСУ.
Украинские власти хотели собрать таким образом 200 миллиардов гривен или пять миллиардов долларов. Однако вместо этого они хотят повысить налоги, а именно, военный сбор и налог на добавочную стоимость.
Ранее ряд изданий Украины сообщал о том, что скоро власти Самостийной объявят о налоговой реформе. Ее необходимость объяснялась также ожидаемым сокращением западной финансовой помощи.
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Освободить предлагалось тех, кто получал от 35 тысяч гривен (около $850). Предполагалось, что деньги от «экономического бронирования» были бы направлены на различные нужды ВСУ.
Украинские власти хотели собрать таким образом 200 миллиардов гривен или пять миллиардов долларов. Однако вместо этого они хотят повысить налоги, а именно, военный сбор и налог на добавочную стоимость.
Ранее ряд изданий Украины сообщал о том, что скоро власти Самостийной объявят о налоговой реформе. Ее необходимость объяснялась также ожидаемым сокращением западной финансовой помощи.
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Никита Кротов