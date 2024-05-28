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Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.
Согласно этому соглашению, Лиссабон в 2024 году предоставит Киеву военную помощь в размере 126 миллионов евро.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в ходе встречи с Зеленским подтвердил участие страны в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также программах закупки боеприпасов крупного калибра для Украины и усилиях по разминированию территории страны.
Зеленский уточнил, что соглашение рассчитано на 10 лет.
Ранее в этот день Зеленский подписал аналогичное соглашение с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
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Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в ходе встречи с Зеленским подтвердил участие страны в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также программах закупки боеприпасов крупного калибра для Украины и усилиях по разминированию территории страны.
Зеленский уточнил, что соглашение рассчитано на 10 лет.
Ранее в этот день Зеленский подписал аналогичное соглашение с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
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Анастасия Чинкова