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Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности

28 мая 2024, 19:50
Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.
Согласно этому соглашению, Лиссабон в 2024 году предоставит Киеву военную помощь в размере 126 миллионов евро.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в ходе встречи с Зеленским подтвердил участие страны в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также программах закупки боеприпасов крупного калибра для Украины и усилиях по разминированию территории страны.



Зеленский уточнил, что соглашение рассчитано на 10 лет.

Ранее в этот день Зеленский подписал аналогичное соглашение с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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Страны ЕС имеют разные позиции по ударам по территории России, заявил Боррель
Боррель: страны ЕС имеют разные позиции по ударам переданным ВСУ оружием по РФ
28 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/sinonimas

У стран Евросоюза совершенно разные позиции по использованию переданного Украине вооружения для ударов по российской территории, поэтому ни о каком принуждении не может идти и речи. Об этом заявил глава дипломатии Европарламента Жозеп Боррель после заседания министров стран ЕС, на котором также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Боррель подчеркнул, что каждое государство должно принимать решение об использовании Украиной их оружия в индивидуальном порядке и самостоятельно нести ответственность за свой выбор. Никто не может заставить европейское государство отменить такие ограничения.

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Журналист указал на нервозность Запада после заявления Путина
Уотерхаус: Запад нервничает из-за предупреждения Путина об ударах по России
28 мая 2024, 19:37

Фото: сайт Кремля

На Западе нервничают из-за предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях в случае нанесения ударов по российским территориям натовским оружием. Об этом заявил журналист Джеймс Уотерхаус в соцсети Х.
Он отметил, что в ходе визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников разрешить ВСУ обстреливать цели внутри России поставленным западным оружием.

Одновременно с этим в ходе поездки в Узбекистан Путин заявил, что если Запад позволит Украине обстреливать Россию натовским оружием, это приведёт к ответным ударам.

Путин, по мнению Уотерхауса, понимает, что на Западе нервничают из-за того, что означают его слова.

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#обстрел
#опасность
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В США допустили возможность полного запрета российских товаров
Белый дом: США могут в конечном счет ввести торговое эмбарго против РФ
28 мая 2024, 18:57

bugphai

Власти США не исключают возможности дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, вплоть до введения полного эмбарго на продукцию РФ. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
По его мнению, РФ полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины.

«Мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», — сказал он.

Ранее МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что миграционный кризис в ЕС является спланированным нападением со стороны властей РФ. Он отметил, что это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. По его словам, после их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Демократической партии США испугались низких шансов Байдена на переизбрание
Politico: в руководстве Демократической партии США установилось чувство страха
28 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/Jon Rehg

В руководстве Демократической партии США крайне обеспокоены из-за низких шансов американского лидера Джо Байдена переизбраться на второй срок на предстоящих президентских выборах в ноябре текущего года. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что за пять месяцев до дня голосования в партии чувствуется «сильная дрожь», которую можно заметить в обсуждениях демократов, не предназначенных для заявлений в средствах массовой информации. Согласно информации источника, среди партийных доноров ведется список причин, почему действующего американского президента ждет поражение на выборах.

Уточняется, что в нем значится около двадцати причин, включая рекордный для лидера США возраст, провал в миграционной политике, высокая инфляция и отсутствие популярности вице-президента Камалы Харрис.

Ранее обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак высказала мнение о том, что действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами.

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В Совфеде высказались о вероятности внезапного нанесения ядерного удара по России
Бондарев: Россия обладает достаточным оружием для отражения любой атаки
28 мая 2024, 18:38

Фото: iStock/AlexLMX

Запад с малой долей вероятности сможет внезапно нанести удар по территории России, поскольку у ВС РФ есть системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении. Об этом первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что в арсенале российской армии имеются все необходимые средства для отражения атаки со стороны любого противника. В связи с этим, возможность внезапного удара маловероятна.

По словам Бондарева, отражение любых атак, в том числе и нанесение ядерных ударов по территории России, подробно описаны в Военной доктрине РФ, которая является концептуальным документов военного планирования и обеспечения вооружённой защиты России. Кроме того, основы обороны и её организация в России обозначены Федеральным законом «Об обороне».

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#обстрел
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#опасность
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Аналитик раскрыл, что станет с Польшей и США, если Запад реализует угрозы в отношении РФ
InfoBRICS: если Запад реализует угрозы в отношении РФ, Польша и США исчезнут
28 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/Alexyz3d

Аналитик Драго Боснич написал в статье для InfoBRICS, что если западные государства реализуют угрозы, озвучиваемые в адрес РФ, то многие из них исчезнут с карты после ракетных ударов.
По мнению эксперта, угрожать такой державе, как РФ, — это абсолютное безумие. Боснич отметил, что Польша должна осознать, что одних только российских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Варшаву в радиоактивную пустошь за очень короткий срок.

Аналитик добавил, что Штаты ожидает такой же исход, в случае проявления агрессии в сторону Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны.

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«Никто не хочет умирать»: Украина устала быть «мясным щитом» Европы
Los Angeles Times: на Украине не хотят быть европейским «мясным щитом»
28 мая 2024, 18:15

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украинцы не хотят быть для Европы «мясным щитом» и упрекают Запад в слабой поддержке, объясняя тем самым проблемы с мобилизацией. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
«Если бы у нас было достаточно боеприпасов, ситуация была бы другой. Никто не хочет умирать, если мы не можем победить», – приводят журналисты слова одного из граждан Незалежной.

Закон об усилении мобилизации вступил в силу в Самостийной 18 мая. Согласно документу, отсрочка отменяется для тех, кто получает второе высшее образование. Повестка считается врученной, даже, если призывник не видел ее лично.

В декабре прошлого года на тот момент действующий украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что численность украинских сухопутных войск составляет, приблизительно, 600 тысяч солдат.

По данным российского Минобороны, с июня прошлого года боевики ВСУ лишились 125 тысяч человек.

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Боррель оценил возможность подготовки боевиков ВСУ на Украине
Боррель: отсутствие консенсуса в ЕС мешает выделить для Украины больше денег
28 мая 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Евросоюзе (ЕС) пока не пришли к консенсусу по вопросам подготовки украинских военных на Украине. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета минобороны ЕС заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Пока консенсуса у нас нет», – сказал Боррель.

Отмечено, что это мешает выделить Украине дополнительную помощь в размере 6,6 миллиарда евро.

Боррель добавил, что странам ЕС нужно инвестировать не в свою, а в украинскую оборонную промышленность на территории страны.

До этого Боррель заявлял, что ряд европейских государств не хочет разрешать боевикам ВСУ бить по РФ западным оружием, однако некоторые поддерживают подобные меры. По словам главного дипломата Европы, нельзя допустить, чтобы какая-то из стран сообщества поменяла под давлением свою позицию.

Страны Запада и ЕС оказывают всяческую поддержку украинским неонацистам с 2022 года в ответ на российскую спецоперацию в Донбассе.

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Депутат Чепа высказался о праве спикера Рады на переговоры от имени Украины
Депутат Чепа: после истечения срока Зеленского власть переходит законодателям
28 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Silent_GOS

После истечения полномочий действующего президента Украины власть переходит в руки законодательной власти. Такое положение закреплено Конституцией страны, сообщил изданию «Лента.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
Он заявил, что право на ведение переговоров от имени Киева теперь будет за спикером парламента Русланом Стефанчуком. Также он будет наделен правом подписывать документы, в том числе, мирные соглашения.

Парламентарий обратил внимание на то, что в Конституции Украины не предусмотрена отмена выборов президента в случае войны в стране. В таком случае легитимными считаются парламент и спикер Рады, заключил Чепа.

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