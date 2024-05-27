Ближайшие 30 лет: Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Украина может не стать членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.
«Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет», — приводит цитату Шольца РИА Новости.
Ранее Шольц также выступил против того, чтобы позволить Киеву наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Немецкий канцлер напомнил, что Берлину передавал Киеву оружие на чётких условиях, которые не включают в себя удары по РФ.
Шольц также отметил, что политика Германии в отношении специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы не дать конфликту перерасти в третью мировую войну.
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