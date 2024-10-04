На Украине отставку Буданова* и Умерова отложили до выборов в США

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Отставка главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* и главы Минобороны Украины Рустема Умерова отложена до выборов президента в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время не рассматривается возможность назначения нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на место Буданова*. Это не устраивает тех, кто «качает» последнего, поскольку за этими действиями последует усиление вертикали главкома ВСУ Александра Сырского, которого тоже намерены «качать», объяснил источник издания.
Также он подчеркнул, что отправить в отставку Умерова гораздо сложнее, чем Буданова*. В частности из-за того, что нынешний министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, которого планировали назначить главой Минобороны вместо Умерова, отказывается от этой должности. Также он имеет определённые сложности в отношениях с Генштабом ВСУ.
В связи с этим, властям Украины необходимо найти нового кандидата, но его пока нет, поэтому отставки отложены до выборов в США.
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Также он подчеркнул, что отправить в отставку Умерова гораздо сложнее, чем Буданова*. В частности из-за того, что нынешний министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, которого планировали назначить главой Минобороны вместо Умерова, отказывается от этой должности. Также он имеет определённые сложности в отношениях с Генштабом ВСУ.
В связи с этим, властям Украины необходимо найти нового кандидата, но его пока нет, поэтому отставки отложены до выборов в США.
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Анастасия Чинкова