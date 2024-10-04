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На Украине отставку Буданова* и Умерова отложили до выборов в США

04 октября 2024, 20:23
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Отставка главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* и главы Минобороны Украины Рустема Умерова отложена до выборов президента в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время не рассматривается возможность назначения нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на место Буданова*. Это не устраивает тех, кто «качает» последнего, поскольку за этими действиями последует усиление вертикали главкома ВСУ Александра Сырского, которого тоже намерены «качать», объяснил источник издания.

Также он подчеркнул, что отправить в отставку Умерова гораздо сложнее, чем Буданова*. В частности из-за того, что нынешний министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, которого планировали назначить главой Минобороны вместо Умерова, отказывается от этой должности. Также он имеет определённые сложности в отношениях с Генштабом ВСУ.



В связи с этим, властям Украины необходимо найти нового кандидата, но его пока нет, поэтому отставки отложены до выборов в США.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#политика
Депутат Толмачев назвал страну, которая не сможет без российского газа
Депутат Толмачев: Германия не сможет без российского газа
04 октября 2024, 19:59

Фото: iStock/DesignRage

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что экономике Германии придётся очень сложно без российского газа.
Он отметил, что к Европе начинает приходить понимание того, что без газа России её экономику ждёт производственный кризис.

«Германии без России очень сложно, а словами о свободе и демократии рабочих не накормишь: нужны производства, а значит, наше топливо», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре заявлял, что восстановление подорванных газопроводов «Северные потоки» возможно и оправданно, поскольку без российского газа промышленность Германии сильно страдает.

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#топливо
#промышленность
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Во Франции около 200 депутатов выдвинули вотум недоверия новому премьеру Барнье
04 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/SimonLukas

Левый «Новый народный блок» в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия премьер-министру страны Мишелю Барнье, занявшему свой пост месяц назад. Об этом сообщает агентство France-Presse.
В опубликованном ими документе сказано, что существование нынешнего правительства является ничем иным, как отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы Франции.

Отмечается, что вотум был выдвинут 192 депутатами, входящими в коалицию левых. Во вторник документ будет представлен лидером социалистов Оливье Фором в ходе заседания Нацсобрания.

При этом агентство утверждает, что у такого решения слишком мало шансов на принятие, поскольку фракция правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» не собирается его поддерживать. А для принятия вотума с последующей отставкой премьер-министра и его кабинета необходимо большинство голосов.

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#франция
#политика
#правительство
#премьер-министр
#депутаты
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Небензя призвал тщательно расследовать теракт на «Северных потоках»
04 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Виновных в терактах на газопроводах «Северные потоки» необходимо наказать так, чтобы больше никому не повадно было «даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», а сами подрывы важно расследовать с особой тщательностью. С таким призывом выступил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он подчеркнул, что для дальнейшей безопасности объектов произошедший теракт нужно расследовать с особой тщательностью, а всех виновных в подрыве наказать так, чтобы больше никто не захотел совершить подобное.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что старт операции по подрыву газопроводов дал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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#василий небензя
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#газопровод
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#теракт
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Генсек ООН Гутерриш посетит саммит БРИКС в Казани
Генсек ООН Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Казани
04 октября 2024, 18:58

Фото: istock/Bet_Noire

Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава информационного центра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.
«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Международный XVI саммит объединения БРИКС в 2024 году под председательством России пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и страны, входящие в БРИКС, работают над созданием собственной независимой расчетно-платёжной инфраструктуры, которая сможет полноценно обслуживать всю внешнюю торговлю.

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#россия
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#брикс
#казань
#оон
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В Таджикистане выразили обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в России
04 октября 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В Таджикистане обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг граждан республики в ходе проведения в России мероприятий по упорядочению процессов миграции. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
В ходе заседания межправительственной комиссии двух стран в Душанбе он отметил тревожные тенденции частого нарушения прав и свобод граждан Таджикистана. По словам главы таджикистанского правительства, фиксируется увеличение фактов недопуска, запрета на въезд, депортации граждан республики под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности.

Расулзода также рассказал, что увеличивается число случаев, когда на границе при въезде в Россию граждане Таджикистана задерживаются часами и лаже днями. Причём это относится также к членам официальных делегаций, студентам, людям преклонного возраста и детям. Премьер-министр Таджикистана в заключение призвал разработать чёткий совместный подход к решению вопроса миграционного взаимодействия.

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#россия
#таджикистан
#премьер-министр
#граница
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США и Британия атаковали военно-морскую базу хуситов
Истребители США и Британии атаковали военно-морскую базу хуситов
04 октября 2024, 18:21

Фото: istockphoto/NanoStockk

Истребители США и Британии атаковали военно-морскую базу йеменских хуситов движения «Ансар Алла» в Красном море. Об этом сообщают представители движения 4 октября.
«Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары по военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда», — цитирует РИА Новости источник в правительстве Йемена.

В начале октября хуситы нанесли удар по Израилю крылатыми ракетами. Также мятежники атаковали британский нефтяной танкер в Красном море и грузовое мальтийское судно с контейнерами. В сентябре Йемен нанес удар по трем эсминцам США, которые направлялись на помощь Израилю.

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#хуситы
#великобритания
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Роман Истомин будет временно исполнять полномочия главы Долгопрудного
04 октября 2024, 17:54

Фото: сайт г. о. Долгорпрудный

Временно исполняющим полномочия главы Долгопрудный назначен Роман Истомин. Такое решение принято на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, которое прошло в администрации городского округа.
На заседании присутствовала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, сообщается на сайте администрации Долгопрудного. Заседание было созвано в связи с необходимостью назначения врип городского округа. Поступило предложение возложить временное исполнение полномочий главы на Истомина. Парламентарии проголосовали единогласно. Ранее Истомин работал в администрации Коломенского округа.
«Благодарен депутатам за доверие, которое со всей ответственностью намерен оправдать. Уверен, что прекрасный, динамично развивающийся Долгопрудный благодаря большой командной работе, поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, правительства Подмосковья и труду жителей сохранит высокий темп позитивных перемен во всех сферах жизни», – сказал Истомин.
Нагорная пожелала ему удачи и подчеркнула важность налаживания диалога с исполнительной, законодательной властью и с жителями.

Ранее сообщалось, что бывший глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в сентябре был заключён судом под стражу по делу о мошенничестве.

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#долгопрудный
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#подмосковье
#московская область
#вице-губернатор
#роман истомин
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Лукашенко озвучил одно условие для начала войны
Лукашенко: атака на вертолёт главы государства означает начало войны
04 октября 2024, 17:00

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на вертолёт главы государства поводом для начала войны. Его слова приводит местное агентство БелТА.
Отмечается, что утром 4 октября Лукашенко доложили о двух приближающихся к его вертолёту беспилотниках. На нём лидер должен был отправиться в один из районов страны. Однако из-за возникшей опасности вылет пришлось перенести на час.

Белорусский президент подчеркнул, что операторы дронов, конечно же, видели его вертолёт. Однако он не беспокоится по этому поводу, поскольку сбить вертолёт, во-первых, довольно сложно, а, во-вторых, это станет поводом для начала войны, которая сейчас Украине точно не нужна.

При этом агентство не сообщает о дальнейшей судьбе двух дронов, следящих за вертолётом Лукашенко.

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#александр лукашенко
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#белоруссия
#вертолёт
#атака
#опасность
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Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
04 октября 2024, 16:49

Фото: istockphoto/sezer ozger

Финские военные в 2024 году примут участие в ядерных учениях НАТО, получивших название Steadfast Noon. Эти военные манёвры, посвящённые отработке применения ядерного оружия, запланированы на ноябрь.
Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники в военных кругах. В публикации предстоящие учения названы «знаменитыми». Отмечается, что слухи об участии в них Финляндии ходили и раньше, но точного подтверждения этому не было.

Двухнедельные учения по отработке и совершенствованию навыков использования ядерного оружия начнутся 14 ноября и продлятся две недели. Манёвры будут проходить в воздушном пространстве Великобритании, Нидерландов и Дании. Учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon Североатлантический альянс проводит каждый год.

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#учения
#нато
#финляндия
#ядерное оружие
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