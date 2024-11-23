На Украине отвергли существование ракеты «Орешник»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существтвует. Его слова передает издание «Страна».
«Нет никаких "Орешников" в России... Это классическое оружие – межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России», – заявил он, добавив, что название «Орешник» «выдумал» президент России Владимир Путин.
По словам Подоляка, использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».
21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.
В пятницу, 22 ноября, Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.
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Александр Климов