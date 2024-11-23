Путин охарактеризовал ракету «Орешник»

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Ракетная система «Орешник» – еще один гарант суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
До этого заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Орешник заявил, что баллистическая ракета «Орешник» повлияет на ход боевых действий украинского конфликта.
Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.
В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.
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Александр Климов