В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

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В двух регионах Украины объявлена воздущная тревога, свидетельствует интерактивная карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в 04:14 по московскому времени в Николаевской области и минутой позже в Днепропетровской области.
Ранее, в воскресенье, 28 апреля, взрывы прогремели в нескольких городах Украины – в Киеве и Сумах, а также в контролируемом Украиной Запорожье.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее, в воскресенье, 28 апреля, взрывы прогремели в нескольких городах Украины – в Киеве и Сумах, а также в контролируемом Украиной Запорожье.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов