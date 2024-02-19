На Украине планируют продажу 691 находящегося под санкциями актива России

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Киевские власти намерены продать 691 российский актив, в отношении которых ранее в стране были введены санкции. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Изначально планировалось, что на конференции покажут видеообращение к участникам Владимира Зеленского. Однако затем его выступление было отменено, как сообщили модераторы, по инициативе украинской стороны.
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Александр Бойцов