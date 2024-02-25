Навального* предложили канонизировать

Фото: iStock/AleksViking
Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального* призвали канонизировать его. Об этом пишет «Царьград».
Первым о таком предложении написало интернет-издание Sota**, затем с поддержкой этой инициативы выступила политик-иноагент Эльвира Вихарева**.
Также вдова политика Юлия заявляла, что её муж был верующим человеком, который держал пост даже в колонии.
В свою очередь юрист и расследователь Илья Ремесло, комментируя эти призывы, намекнул на то, что их инициаторы нуждаются в медицинской помощи.
Руководитель идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков заявил, что сторонники Навального* открыто глумятся над его ещё не погребённым телом. Вместо того, чтобы тихо молиться и обращаться к Богу с просьбами простить его грехи, они «кощунственно жонглируют понятием «канонизация».
Также он подчеркнул, что все эти заявления делаются на потеху либералам и кураторам, поэтому речи о действительной церковной канонизации не идёт.
Читайте также:
Тело Навального* отдали матери
Навальный* умер в исправительной колонии
Названа причина смерти Навального*
*признан в России террористом и экстремистом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Также вдова политика Юлия заявляла, что её муж был верующим человеком, который держал пост даже в колонии.
Руководитель идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков заявил, что сторонники Навального* открыто глумятся над его ещё не погребённым телом. Вместо того, чтобы тихо молиться и обращаться к Богу с просьбами простить его грехи, они «кощунственно жонглируют понятием «канонизация».
Также он подчеркнул, что все эти заявления делаются на потеху либералам и кураторам, поэтому речи о действительной церковной канонизации не идёт.
Читайте также:
Тело Навального* отдали матери
Навальный* умер в исправительной колонии
Названа причина смерти Навального*
*признан в России террористом и экстремистом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Анастасия Чинкова