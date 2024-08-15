The Wall Street Journal сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», но попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).
По данным источников газеты, высокопоставленные украинские чиновники впервые начали обсуждать возможный подрыв газопроводов в мае 2022 года. Первоначальный план предусматривал использование небольшой яхты и нескольких дайверов, включая женщину, чтобы создать видимость безобидного круиза. Финансирование операции предполагалось через украинских бизнесменов, а все договоренности должны были оставаться устными, чтобы избежать документальных следов.
После того как Зеленский одобрил план, он стал известен ЦРУ. В ответ на требование американского агентства украинский президент объявил об отмене операции. Однако, по утверждению источников, бывший главком ВСУ Валерий Залужный не только проигнорировал это требование, но и изменил план, привлекши экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского к организации атаки.
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Елена Перлова