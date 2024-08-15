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Немецкий телеканал ARD сообщил, что установлены имена двоих предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который подозревается в подрыве газопроводов «Северный поток». По информации ARD, их зовут Евгений и Светлана Успенские.
Евгений Успенский, как сообщается, служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а его супруга, Светлана, проживает в Польше. В разговоре с журналистами Светлана Успенская заявила, что ничего не знает о предполагаемой диверсии и не имеет отношения к подрыву.
Ранее немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлевым. По данным ARD, а также изданий Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, Журавлев выразил удивление по поводу обвинений и немедленно начал отрицать свою причастность к инциденту. Вскоре после этого он завершил разговор, бросив трубку. В Государственной думе РФ также назвали возможных главных интересантов подрыва газопроводов.
Напомним, что диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Несколько европейских стран начали расследования, однако результаты работы западных правоохранительных органов оказались неэффективными. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков». По данным СМИ, подозреваемый — инструктор по дайвингу с украинским гражданством.
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Ранее немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлевым. По данным ARD, а также изданий Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, Журавлев выразил удивление по поводу обвинений и немедленно начал отрицать свою причастность к инциденту. Вскоре после этого он завершил разговор, бросив трубку. В Государственной думе РФ также назвали возможных главных интересантов подрыва газопроводов.
Напомним, что диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Несколько европейских стран начали расследования, однако результаты работы западных правоохранительных органов оказались неэффективными. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков». По данным СМИ, подозреваемый — инструктор по дайвингу с украинским гражданством.
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Елена Перлова