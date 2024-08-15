Залужный отреагировал на данные о его приказе взорвать «Северные потоки»

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Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный после появления информации о том, что он мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», заявил, что ему ничего не известно о подобном. Об этом информирует The Wall Street Journal.
По словам Залужного, любые предположения об обратном — «простая провокация». Он отметил, что украинские войска не уполномочены проводить иностранные миссии, по этой причине экс-главком ВСУ не мог принимать в них участие.
Согласно данным издания, высокопоставленный сотрудник СБУ отрицает причастность своего правительства к подрыву «Северных потоков».
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Согласно данным издания, высокопоставленный сотрудник СБУ отрицает причастность своего правительства к подрыву «Северных потоков».
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Екатерина Коршунова