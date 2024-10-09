Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области

В связи с ущербом, причинённым Курской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), Россия намерена оценить ущерб и потребовать от Киева компенсации за разрушения в экономике и социальной сфере региона.
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По данным властей Курской области, к середине сентября ущерб сельскому хозяйству от атак ВСУ составил 85 млрд рублей. Этот ущерб может быть включён в сумму возможных репараций. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, подчеркнул, что репарации — это право победителя и важный элемент мирных соглашений, как показал опыт Второй мировой войны.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что для восстановления разрушенных дорог в Курской области потребуется как минимум три миллиарда рублей.
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«Москва будет искать механизмы возмещения убытков из-за атак ВСУ на Курскую область. Общую сумму ущерба пока назвать трудно, поскольку боевые действия продолжаются», — отметил Мирошник в интервью газете «Известия».
По данным властей Курской области, к середине сентября ущерб сельскому хозяйству от атак ВСУ составил 85 млрд рублей. Этот ущерб может быть включён в сумму возможных репараций. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, подчеркнул, что репарации — это право победителя и важный элемент мирных соглашений, как показал опыт Второй мировой войны.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что для восстановления разрушенных дорог в Курской области потребуется как минимум три миллиарда рублей.
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Елена Перлова