CNN опубликовал список вооружений, которые могут сыграть ключевую роль в реализации «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Этот список был составлен командующим Объединёнными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и включает современные вооружения, такие как крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и сеть обмена данными Link 16.
JASSM представляет собой мощную крылатую ракету, которую можно запускать с воздуха, а система Link 16, используемая США и НАТО, предназначена для обеспечения бесшовной связи между различными боевыми системами, что особенно важно для управления воздушной и противоракетной обороной.
Украина неоднократно запрашивала эти вооружения у США, однако до сих пор Вашингтон не передал их Киеву. Одной из причин, по данным CNN, является опасение, что американские технологии могут попасть в руки России.
7 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал публикацию своего «плана победы» после его окончательного доработки, но уже сейчас он сталкивается с критикой. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис назвал план Зеленского бессмысленным и противоречивым.
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JASSM представляет собой мощную крылатую ракету, которую можно запускать с воздуха, а система Link 16, используемая США и НАТО, предназначена для обеспечения бесшовной связи между различными боевыми системами, что особенно важно для управления воздушной и противоракетной обороной.
Украина неоднократно запрашивала эти вооружения у США, однако до сих пор Вашингтон не передал их Киеву. Одной из причин, по данным CNN, является опасение, что американские технологии могут попасть в руки России.
7 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал публикацию своего «плана победы» после его окончательного доработки, но уже сейчас он сталкивается с критикой. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис назвал план Зеленского бессмысленным и противоречивым.
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Елена Перлова