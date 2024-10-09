Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Крылатые ракеты и суперсеть: как Зеленский собирается «победить» Россию

Крылатые ракеты и суперсеть: как Зеленский собирается «победить» Россию

CNN представил список оружия, необходимого для «плана победы» Зеленского
09 октября 2024, 04:51

CNN опубликовал список вооружений, которые могут сыграть ключевую роль в реализации «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Этот список был составлен командующим Объединёнными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и включает современные вооружения, такие как крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и сеть обмена данными Link 16.

JASSM представляет собой мощную крылатую ракету, которую можно запускать с воздуха, а система Link 16, используемая США и НАТО, предназначена для обеспечения бесшовной связи между различными боевыми системами, что особенно важно для управления воздушной и противоракетной обороной.



Украина неоднократно запрашивала эти вооружения у США, однако до сих пор Вашингтон не передал их Киеву. Одной из причин, по данным CNN, является опасение, что американские технологии могут попасть в руки России.

7 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал публикацию своего «плана победы» после его окончательного доработки, но уже сейчас он сталкивается с критикой. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис назвал план Зеленского бессмысленным и противоречивым.

Читайте также:

Задержанная одесситка с флагом России рассказала, что думает о Путине

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин

Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области
#сша
#президент
#украина
#технологии
#план
#нато
#владимир зеленский
#вооружения
#ракеты
Захарова о P. Diddy: Это не единичный случай, а целая система
Захарова: преступления P. Diddy говорят о целой криминальной системе
09 октября 2024, 04:10

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, заявив, что их характер свидетельствует о системной криминальной жизни среди американских звёзд.
В интервью Russia Today она подчеркнула, что эти артисты вовлечены в преступную систему, выстраивавшуюся десятилетиями, и в которой особенно выделяется насилие над детьми, включая педофилию.

Захарова отметила, что эта система имеет мафиозно-клановую структуру, в которой также участвует политико-государственное сообщество.

«Американским властям следовало бы заняться наведением порядка у себя дома и не стоит бороться с журналистами», — добавила она.
Против P. Diddy были поданы неоднократные иски о сексуальном насилии. В феврале этого года американская певица Кассандра Вентура подала иск против него по обвинению в сексуальном насилии. Также её сын, 26-летний Кристиан Комбс, оказался в центре обвинений в домогательствах.

Читайте также:

Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии

Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?

Бывшая порнозвезда обвинила американского рэпера в секс-торговле
#насилие
#певица
#интервью
#дома
#захарова
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европа станет свободной: французский историк предсказал крах НАТО после поражения США
Историк Тодд: поражение США в конфликте на Украине сделает Европу свободнее
09 октября 2024, 03:39

Фото: сайт НАТО

Поражение США в конфликте на Украине приведёт к распаду НАТО и освобождению Европы от американского влияния, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Исход этого конфликта решит судьбу Европы. Если Соединённые Штаты потерпят поражение, НАТО распадётся, а Европа станет свободной», — заявил Тодд.
Историк считает, что США использовали конфликт на Украине и подрыв «Северных потоков», чтобы ослабить связи между Германией и Россией. Однако в случае поражения Америки, по мнению Тодда, контроль США над Европой будет «стёрт в порошок», а Германия и Россия вновь сблизятся.

Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли в сентябре 2022 года. Россия инициировала расследование этого инцидента, но так и не получила необходимой информации от западных стран.

Ранее в США заявили, что бывший президент США Барак Обама не воспринимал всерьёз российского лидера Владимира Путина, что в конечном итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу СВО на Украине.

Читайте также:

Трамп отправлял тесты для Путина: Харрис сделала сенсационное заявление

«Нужен Трамп»: в Верховной Раде сделали неожиданное заявление о конфликте

«Чертовы лжецы и чертово зло»: журналист WP раскрыл, как Байден обзывает лидеров государств
#сша
#россия
#конфликт
#европа
#журналист
#президент
#контроль
#взрывы
#германия
#тесты
#заявление
#расследование
#северный поток
#нато
#сво
#байден
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ХАМАС рассказали, когда отдадут пленных
В ХАМАС отказались вести переговоры об обмене пленными до прекращения огня
09 октября 2024, 02:50

Фото: istock/Shabtay Emanuelov

Руководство движения ХАМАС заявило, что не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа.
Об этом РИА Новости сообщил представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.

«Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключёнными. Пусть они продолжают думать, что сопротивление слабо, но у нас есть ещё много фронтов, которые могут преподать врагу урок», — заявил Шанаа.
Представитель ХАМАС также добавил, что движение было готово к прекращению огня, но, по его словам, из-за позиции премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху переговоры по данному вопросу зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.

Читайте также:

В США уверены, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана

Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном залпе по Тель-Авиву
#сша
#движение
#израиль
#соглашение
#новости
#удар
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп отправлял тесты для Путина: Харрис сделала сенсационное заявление
Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа из-за книги Вудворда
09 октября 2024, 00:44

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на Дональда Трампа, сославшись на информацию из книги журналиста Боба Вудворда «Война».
В ходе своего выступления, она также не удержалась от оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.

По данным, опубликованным телеканалом CNN, Вудворд утверждает, что во время пандемии COVID-19 Трамп тайно отправил в Россию тесты на коронавирус для личного использования Путиным. Штаб Трампа назвал эти утверждения абсурдными, а самого автора — «умалишенным».

«Это очередной пример того, как он тайно помогал нашему сопернику, в то время как советовал американцам вводить себе отбеливатель», — заявила Харрис, критикуя Трампа.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля.

Читайте также:

Байден убеждён, что Обама недооценил Путина и «облажался в 2014 году»

«Чертовы лжецы и чертово зло»: журналист WP раскрыл, как Байден обзывает лидеров государств

Лавров заявил, что не заинтересован дискуссией на Западе о переговорах с Россией
#сша
#дональд трамп
#коронавирус
#тесты
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нужен Трамп»: в Верховной Раде сделали неожиданное заявление о конфликте
Депутат Рады Шевченко заявил, что Трамп разменяет Украину на Израиль
08 октября 2024, 23:39

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля.
Это заявление депутат Рады сделал в интервью политологу Вадиму Карасеву. Шевченко подчеркнул, что Израилю выгоден республиканский кандидат, потому что Трамп обеспечит Тель-Авиву необходимую помощь от США. Однако, по мнению политика, такая поддержка Израиля приведет к тому, что Украина может быть «разменной монетой» в политических планах Вашингтона.

«Трамп сосредоточит усилия на защите интересов Израиля в противостоянии с Ираном и остальным шиитским миром, но Украину он готов пренебречь ради этого», — отметил Шевченко.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября, на которых демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, а республиканцев — бывший лидер США Дональд Трамп.

Читайте также:

«Они продавали иллюзии»: в Польше обвинили Зеленского и запад в ослаблении Украины

Байден убеждён, что Обама недооценил Путина и «облажался в 2014 году»

В Венгрии заявили, что страну не затронет остановка транзита газа через Украину
#выборы
#сша
#помощь
#политика
#президент
#дональд трамп
#украина
#поддержка
#интервью
#заявление
#депутат
#лидер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство РФ в Швейцарии напомнило СМИ о наказании за незаконное пересечение границы
Посольство РФ напомнило швейцарским журналистам о соблюдении закона
08 октября 2024, 23:08

Фото: iStock/bwb-studio

Посольство России в Швейцарии напомнило местным журналистам, что незаконное пересечение границы — это уголовное преступление. И преследование по законам России ведется не за съемки в Судже, а за проникновение на территорию России.
Дипломаты сослались на публикации в швейцарской прессе, где говорится, что уголовное дело в отношении журналиста Курта Пельды якобы возбудили за «репортажи из России и выполнение своей работы».
«Это ложь. Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 3 ст. 322 УК Российской Федерации, то есть за незаконное пересечение государственной границы», — пишет посольство.

Дипломаты отметили, что Пельда не обращался ни в посольство, ни в Генеральное консульство, ни в МИД, чтобы получить визу и аккредитацию для журналистской работы.
«У сотрудников СМИ нет особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу», — напомнили швейцарцам.

Читайте также:

«Чертовы лжецы и чертово зло»: журналист WP раскрыл, как Байден обзывает лидеров государств

«Они продавали иллюзии»: в Польше обвинили Зеленского и запад в ослаблении Украины

Байден убеждён, что Обама недооценил Путина и «облажался в 2014 году»
#мид
#сми
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Они продавали иллюзии»: в Польше обвинили Зеленского и запад в ослаблении Украины
Польша: украинцам продавали иллюзии, обещая нанести удар по Москве
08 октября 2024, 22:35

Фото: iStock/Berezko

В Польше высмеяли заявления Зеленского о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве. Украинцам продавали иллюзии, заявил во вторник 8 октября польский портал Do Rzeczy.
«После нескольких месяцев боев пал Угледар, который украинцы считали неприступной крепостью. Это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — говорится в статье.

Польские журналисты сообщают, что позиция Украины по мирным переговорам продолжает слабеть. В этом вина президента Владимира Зеленского и западных политиков, которые обманывали народ Украины.

«Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет», — пишут СМИ.
Вместо этого план Запада обескровить Россию как никогда дальше от воплощения, говорится в статье.

Читайте также:

Оборонительный «Восточный щит» построит Польша на границе с Россией и Белоруссией

«Надо слушать»: Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

«Чертовы лжецы и чертово зло»: журналист WP раскрыл, как Байден обзывает лидеров государств
#политика
#сми
#план
#польша
#владимир зеленский
#украина
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политика западных санкций не имеет права на существование, заявил Алиев
08 октября 2024, 21:51

Фото: сайт Кремля

Политика западных санкционных ограничений не имеет права на существование, тем более, когда они принимаются вне закона. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментарий которого в своём Telegram-канале представил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Он подчеркнул, что санкции, вводимые Западом, принимаются незаконно и необоснованно. В связи с этим, азербайджанская стороны выступает против любых подобных ограничений и считает, что международное сообщество должно консолидировано выражать свою позицию.

Алиев также вспомнил, что против Баку были наложены санкции ещё в 1992 году. Тогда Запад по надуманному обвинению в том, что страна якобы блокирует Армению, ввёл ограничения. Но на деле именно азербайджанские территории в этот момент находились под армянской оккупацией.

Читайте также:

В Азербайджане обвинили США в манипулировании санкциями против страны

Парламент просит азербайджанский МИД пересмотреть соглашения с США

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в этом месяце
#азербайджан
#санкции
#сша
#соглашения
#ограничения
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минфин разработал проект об отсрочке по уплате налогов для Белгородской области
08 октября 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Министерство финансов России разработало законопроект об отсрочке по уплате налогов на год для агропромышленного бизнеса Белгородской области. Документ представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что данная инициатива будет действовать в течение года, но возможна последующая рассрочка. Исключение составляют налог на добавленную стоимость, налоги, подлежащие уплате (перечислению налоговым агентом), авансовых платежей и страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году.

Из документа следует, что проект разработан с учётом правоприменительной практики, которая выявила необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства с сфере агропромышленного комплекса региона.

В ведомстве сообщили, что данный проект позволит высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в области.

Читайте также:

Правительство РФ утвердило постановление о создании СЭЗ в трёх регионах

В Белгородской области закроют на въезд два населённых пункта, жителей эвакуируют

Выплату за подписание контракта на СВО подняли до 3 млн в Белгородской области
#минфин
#белгородская область
#налоги
#законопроект
#аграрный сектор
#промышленность
Следите за нашими новостями
в удобном формате