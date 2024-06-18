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Американские заявления о подготовке пилотов F-16 высмеяли на Украине. Об этом изданию The Times заявила нардеп Верховной рады Украины Александра Устинова, назвав слова американских военных чиновников «смехотворными».
«Это не аргументы, это оправдания, и они продолжают придумывать их снова и снова», – сказала Устинова.
По словам депутата, киевскую жалобу о предоставлении еще как минимум десяти мест для обучения отклонил Вашингтон.
Ранее в США заявляли, что украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 нужно готовить более тщательно. А издание Politico, ссылаясь на источники, сообщали, что Киев недоволен скоростью подготовки пилотов в Штатах. Подчеркивалось, что к концу этого года для киевского режима подготовят всего 20 человек.
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Никита Кротов