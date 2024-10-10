Пленный украинец Виктор Исаев назвал ложью слова главы киевского режима Владимира Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата. Соответствующие кадры предоставило Минобороны РФ, пишет ТАСС.
По его словам, мобилизация привела к тому, что сотрудники ТЦК ловят людей на блокпостах, остановках, а также в автобусах и поездах. Он отметил, что медкомиссия длится всего пять минут, после этого сразу отправляют на фронт.
В оборонном ведомстве рассказали, что Исаев был уверен в том, что у него есть бронь от призыва на фронт, потому что он 33 года проработал на железной дороге.
По словам начальства, у каждого сотрудника этой отрасли есть бронь. По этой причине, когда в январе 2023 года сотрудники территориального центра комплектования пришли к Исаеву с повесткой, он не стал сопротивляться и отправился в военкомат, а после этого оказался на фронте.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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«Ни в коем случае не уезжайте в Курскую область, лучше отказывайтесь служить и сдавайтесь, ведь кругом одно вранье. За жизнь солдата никто не переживает, мы никому не нужны. А слова Зеленского, что боремся за каждую человеческую жизнь — неправда», — сказал он.
В оборонном ведомстве рассказали, что Исаев был уверен в том, что у него есть бронь от призыва на фронт, потому что он 33 года проработал на железной дороге.
По словам начальства, у каждого сотрудника этой отрасли есть бронь. По этой причине, когда в январе 2023 года сотрудники территориального центра комплектования пришли к Исаеву с повесткой, он не стал сопротивляться и отправился в военкомат, а после этого оказался на фронте.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова