Путин своим указом освободил Антонова от обязанностей посла РФ в США

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Президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству», — гласит документ.
Антонов занимал свою должность с 21 августа 2017 года. До этого, с 2004 по 2011 год он был главой Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. После, с 2011 по 2016 год занимал должность замминистра обороны России. А в 2016 году был назначен замминистра иностранных дел РФ.
5 октября в пресс-службе российского диппредставительства в Вашингтоне сообщили, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США.
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