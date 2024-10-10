Путин своим указом освободил Антонова от обязанностей посла РФ в США

Закон, повышающий налоги, приняли на Украине, сообщил нардеп Верховной рады Ярослав Железняк. Парламентарий уточнил, что за это проголосовали 247 депутатов. Таким образом для гражданских военный сбор увеличат до пяти процентов, а для военных он останется на уровне полутора процентов.