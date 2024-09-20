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Верховная рада: В офисе Зеленского заговорили о президентских выборах на Украине

Депутат Гончаренко*: В офисе Зеленского обсудили подготовку к выборам на Украине
20 сентября 2024, 15:50

В офисе украинского президента Владимира Зеленского обсудили подготовку к президентским выборам на Украине. Совещание провел новый заместитель главы офиса Виктор Микита. Об этом 20 сентября заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
«Вчера Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций «Слуги народа». Конечно слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем — о подготовке к выборам», — написал депутат.

По закону срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая этого года — перед этим должны были состояться выборы президента Украины 2024. Но лидер нынешнего режима отменил выборы и объявил всеобщую мобилизацию, сославшись на военное положение.



За пределами Украины ряд стран считают власть Зеленского нелегитимной, так как народу не дали изъявить свою волю на выборах. К слову, действующее на Украине «военное положение» не предусматривает пролонгацию результатов предыдущих президентских выборов. То есть юридически единственная действующая власть в Киеве — это Верховная рада.

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Алексей Гончаренко* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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#украина
#верховная рада
Венгрия высказалась о транзите газа РФ через Украину
Сийярто заявил, что для Венгрии не важно продление Украиной транзита газа РФ
20 сентября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

Для Венгрии не важно, продлит ли Киев транзит российского газа через Украину со следующего года, поскольку есть газопровод «Турецкий поток». Об этом в рамках 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Это не наши проблемы, нас это не касается, потому что мы заранее построили «Турецкий поток», — сказал Сийярто, добавив, что вопрос транзита актуален для других государств Европы.
Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский хочет поставить точку в украинском конфликте в этом году. Политик вновь упомянул в своей речи так называемый второй саммит мира.

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#новости
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Зеленский хочет поставить точку в конфликте на Украине в этом году
20 сентября 2024, 15:22

В конфликте на Украине должна быть поставлена точка в текущем году, считает глава киевского режима Владимир Зеленский. Слова экс-президента украинской республики, чей срок истек 20 мая, приводит издание «Интерфакс-Украина».
«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй «саммит мира» — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — прокомментировал Зеленский в рамках совместного пресс-подхода с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро.

Страны Запада и Евросоюза стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе, которая идет с 24 февраля 2022 года.

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#украина
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#конфликт
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#новости
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Стало известно о давлении на СМИ в Молдавии
Молдавский депутат Таубер заявила о давлении на СМИ в стране
20 сентября 2024, 15:06

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что на СМИ в стране оказывается давление.
Она отметила, что официальные СМИ в стране пытаются выставить Россию в роли агрессора.

«Как бы ни закрывали и ни пытались ущемить в правах наших людей, они всё равно находят тот контент, который их интересует», — приводит RT слова Таубер.

А в Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на портал Delfi, теперь в кредитных учреждениях страны будет установлен латышский язык, а также будут допускаться официальные языки стран - участниц ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития, государств - кандидатов в члены объединений.

Ранее сообщалось, что сенат Таллиннского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса эмерит-профессора после его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом.

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«Событие самого высокого ранга»: Сербский лидер РС БиГ Милорад Додик приедет на саммит БРИКС
Сербский президент РС БиГ Милорад Додик приедет на саммит БРИКС в Казани
20 сентября 2024, 14:51

Фото: istockphoto/chrisman

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что «с гордостью» примет участие в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября 2024 года.
«Я буду 20-го октября в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита. Это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира», — цитирует Додика РИА Новости.

По оценке президента РС БиГ, нынешняя ситуация в мире не отвечает ценностям БРИКС, где с уважением относятся к суверенным правам других государств и невмешательству во внутренние вопросы.

Мировые лидеры продолжают отказываться от ЕС ради участия в БРИКС. Заявку на полноформатное членство в БРИКС подала также Турция. Ранее Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что страна может вступить в БРИКС, если Европейский союз продолжит шантажировать Белград.

Международный XVI саммит объединения БРИКС под председательством России пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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#россия
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Песков высказался о возможном запрете чайлдфри в России
Песков: у Кремля пока нет позиции о запрете чайлдфри в России
20 сентября 2024, 14:40

Фото: iStock/Dragon Claws

В Кремле еще не поднимали вопрос о запрете движения чайлдфри в РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что в России есть демографическая проблема, и она является одним из главных вызовов, который стоит перед российскими властями.

«Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заявил Песков.

Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей.

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#движение
#валентина матвиенко
#страны
#песков
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Захарова: Фейк о подготовке России к перевороту в Армении подбросил Запад
Захарова: Причастность России к госперевороту в Армении фейк западных спецслужб
20 сентября 2024, 14:17

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения о возможной причастности России к государственному перевороту в Армении.
«Сообщения о возможной причастности России к попытке госпереворота в Армении являются фейком, подброшенным западными спецслужбами», – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее следственный комитет Армении заявил, что в стране готовилась узурпация власти путем военного переворота. В попытке переворота обвиняются ряд граждан в Ереване, а также выходцы из Нагорного Карабаха.

Позже СК Армении обвинил Россию в подготовке группы для захвата власти в стране. По версии Еревана, Москва якобы вербовала участников переворота на территории России и готовила к захвату власти.

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#мария захарова
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Трамп назвал виновника своего возможного поражения на выборах
Трамп обвинил евреев в своем возможном поражении на выборах президента США
20 сентября 2024, 14:13

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп потерпит поражение на выборах, то к этому, по его словам, будут иметь отношение евреи, сообщает издание The New York Times.
В рамках выступления на предвыборном митинге, осуждающем антисемитизм в Америке, Трамп выступил с критикой евреев, которые голосуют за демократов, подчеркнув, что те (демократы) «наложили на них проклятие или власть».

Кроме того, республиканец считает, что «голосующие за врага» евреи виновны в возможной ликвидации Израиля, которая якобы может произойти, если Трамп проиграет на выборах.

Трамп уверен, что евреи должны отдать за него 100% голосов из-за его политики по израильской стороне.

Выборы в США состоятся 5 ноября.

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#мир
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#выборы
#дональд трамп
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Песков назвал абсурдной постановку вопроса о передаче Крыма под мандат ООН
20 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Предложение о передаче Крыма под мандат ООН является полным абсурдом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно, российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — заявил Песков.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. С такой рекомендацией он выступил на встрече YES в Киеве. По его словам, Россия и Украина не смогут договориться о принадлежности полуострова без его демилитаризации.

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Financial Times: ЕС даст Украине 35 миллиардов евро в кредит по плану G7
20 сентября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/artJazz

Украина получит кредит от Евросоюза в размере 35 миллиардов евро по плану «Большой семерки» дать киевскому режиму 50 миллиардов долларов с погашением из прибыли от замороженных активов РФ. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информаторов.
«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу отправилась в Киев, чтобы объявить о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 35 миллиардов евро в рамках плана G7 по привлечению 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских государственных активов», — сказано в материале.
По информации журналистов, кредит на 35 миллиардов евро будет компромиссом, который позволит Вашингтону стать участником сделки позже.

Страны Запада и ЕС стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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#украина
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