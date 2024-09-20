Верховная рада: В офисе Зеленского заговорили о президентских выборах на Украине

В офисе украинского президента Владимира Зеленского обсудили подготовку к президентским выборам на Украине. Совещание провел новый заместитель главы офиса Виктор Микита. Об этом 20 сентября заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
«Вчера Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций «Слуги народа». Конечно слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем — о подготовке к выборам», — написал депутат.
По закону срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая этого года — перед этим должны были состояться выборы президента Украины 2024. Но лидер нынешнего режима отменил выборы и объявил всеобщую мобилизацию, сославшись на военное положение.
За пределами Украины ряд стран считают власть Зеленского нелегитимной, так как народу не дали изъявить свою волю на выборах. К слову, действующее на Украине «военное положение» не предусматривает пролонгацию результатов предыдущих президентских выборов. То есть юридически единственная действующая власть в Киеве — это Верховная рада.
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Лия Мурадьян