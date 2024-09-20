Трамп назвал виновника своего возможного поражения на выборах

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Если кандидат в президенты США Дональд Трамп потерпит поражение на выборах, то к этому, по его словам, будут иметь отношение евреи, сообщает издание The New York Times.
В рамках выступления на предвыборном митинге, осуждающем антисемитизм в Америке, Трамп выступил с критикой евреев, которые голосуют за демократов, подчеркнув, что те (демократы) «наложили на них проклятие или власть».
Кроме того, республиканец считает, что «голосующие за врага» евреи виновны в возможной ликвидации Израиля, которая якобы может произойти, если Трамп проиграет на выборах.
Трамп уверен, что евреи должны отдать за него 100% голосов из-за его политики по израильской стороне.
Выборы в США состоятся 5 ноября.
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Кроме того, республиканец считает, что «голосующие за врага» евреи виновны в возможной ликвидации Израиля, которая якобы может произойти, если Трамп проиграет на выборах.
Трамп уверен, что евреи должны отдать за него 100% голосов из-за его политики по израильской стороне.
Выборы в США состоятся 5 ноября.
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Никита Кротов