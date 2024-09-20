ЦАХАЛ ударил по Бейруту

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ЦАХАЛ ударил по ливанскому Бейруту, проинформировали в пресс-службе израильской армии.
Ранее аналитик-востоковед Станислав Тарасов отмечал в беседе с «Лентой.ру», что израильско-ливанские отношения развиваются по негативному сценарию. Собеседник подчеркивал, что в сложившейся обстановке есть угроза государственности и госбезопасности Ливана.
Помимо всего прочего, по словам Тарасова, под угрозой находятся йеменские хуситы, которые предупреждали израильскую сторону о возможности ударов по военным объектам в случае начала агрессивных действий.
Также сообщалось, что ЦАХАЛ начал новый этап войны против шиитского движения «Хезболлах».
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Помимо всего прочего, по словам Тарасова, под угрозой находятся йеменские хуситы, которые предупреждали израильскую сторону о возможности ударов по военным объектам в случае начала агрессивных действий.
Также сообщалось, что ЦАХАЛ начал новый этап войны против шиитского движения «Хезболлах».
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Никита Кротов