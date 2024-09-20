ЦАХАЛ ударил по Бейруту

Для Венгрии не важно, продлит ли Киев транзит российского газа через Украину со следующего года, поскольку есть газопровод «Турецкий поток». Об этом в рамках 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто.