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На Украине предложили сделать всех женщин военнобязанными с 18 лет

Комбат ВСУ Федоренко предложил сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет
03 июня 2024, 05:31
Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предложил сделать женщин военнобязанными наравне с мужчинами. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Армия ТВ».
«Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», – отметил офицер.

Он также считает, что возраст мобилизации следует снизить до 23 лет. Командир батальона заявил, что на данный момент все украинцы должны иметь военно-бухгалтерскую специальность.



Он пояснил, что это необходимо в случае конфликта для того, чтобы каждый мог быть подготовлен, вооружен и понимать основы военной службы. Например, как накладывать жгут при ранении, как вести бой в двойках и тройках, как работает оружие и т. Д.

Ранее Федоренко заявил, что Украине не хватает для проведения людей новой волны мобилизации.

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Стало известно об опасности участия Зелинского в сингапурском форму по безопасности
03 июня 2024, 06:21

Участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» похоже на попытки Запада втянуть страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в украинский кризис, пишет Global Times.
В публикации отмечается, что азиатским странам следует проявлять осторожность и избегать «конфронтационных ловушек», в которую попал Киев.

На встрече в Сингапуре президент Украины заявил, что Киев признает два государства: Израиль и Палестину.

Кроме того, во время встречи с журналистом в Сингапуре Зеленский выразил недовольство разрешением США атаковать только российское приграничье.

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#сингапур
#владимир зеленский
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#киев
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#палестина
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Немедленные удары: Украина получила разрешение США атаковать РФ вглубь территории
03 июня 2024, 05:20

Фото: iStock/aapsky

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби назвал цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) для удара американским оружием. Подробности и мнения относительно этого решения – в материале «Радио 1».

Байден понимает последствия решения позволить ВСУ наносить удары по российской территории


«Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

30 мая The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден под давлением советников и ключевых союзников разрешил Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России.

2 июня газета The Washington Post заявила, что украинские власти убедили Соединенные Штаты разрешить нанесение ударов по территории России в ходе 90-минутных переговоров.

По данным издания, Украина не спешила вести переговоры до тех пор, пока конгресс не одобрит военную помощь. После продвижения России в Харьковской области Киев осознал, что ему нечего терять, после чего последовали переговоры по видеосвязи между секретарем Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Джо Байден согласился удовлетворить запросы Киева, но потребовал, чтобы его подчиненные согласовали все пункты и организовали все надлежащим образом. Таким образом, по словам Джона Кирби, Украина получила разрешение на удары по «расположениям военных, огневым позициям, логистическим базам».

Немецкие генералы допустили использование систем ПВО Patriot для атак российской авиации


Глава специального штаба по вопросам Украины Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование украинскими войсками систем ПВО Patriot американского производства в целях нанесения ударов российской авиации.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права», – подчеркнул военный.

Также он выразил уверенность, что украинская сторона будет соблюдать международное право. Генерал не уточнил, применялось ли оружие, поставляемое Германией, на территории России.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что ВСУ начали контрнаступительную операцию. Он отметил, что в настоящее время наблюдается первый этап, а также добавил, что разршенные Западом атаки высокоточного оружия по российской границе начали осуществляться немедленно. Таким образом, украинская армия пытается подавить контроль над группоровкой воск «Союз».

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/novie-rossiiskie-samohodki-zametili-v-zone-provedeniya-svo/">
Новые российские самоходки заметили в зоне проведения СВО
Новые российские самоходки заметили в зоне проведения СВО

Украине предрекли трудности после разрешения Запада осуществлять удары по России


Журналисты Business Insider предрекли трудности украинской армии после получения разрешения на удары вглубь территории России. По их мнению, ВСУ столкнутся с нехваткой разведданных для обнаружения целей за линией фронта.

Так, профессор политики России и Восточной Европы в Свободном университете Берлина Александр Либман обратил на внимание на структурные проблемы.

«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается».

Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом Вашингтон за задержку с принятием решения об использовании оружия на территории России.

В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди подчеркнул, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины.

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#сша
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#белый дом
#всу
#удар
#германия
#россия
#авиация
#пво
#военные
#военкор
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Новые российские самоходки заметили в зоне проведения СВО Украине предрекли трудности после разрешения Запада осуществлять удары по России Журналисты Business Insider предрекли трудности украинской армии после получения разрешения на удары вглубь территории России. По их мнению, ВСУ столкнутся с нехваткой разведданных для обнаружения целей за линией фронта.Так, профессор политики России и Восточной Европы в Свободном университете Берлина Александр Либман обратил на внимание на структурные проблемы.«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается».Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом Вашингтон за задержку с принятием решения об использовании оружия на территории России. В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди подчеркнул, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины.Читайте также:«Недостаточно»: Зеленский пожаловался на разрешение США бить только по приграничью«Что дальше?»: в США забили тревогу после решения Байдена по Украине«Не молниеносная скорость»: сколько Украина добивалась разрешения США бить по РФ"/>
Экс-советник Кучмы заявил о стремлении Запада превратить украинцев в пушечное мясо
03 июня 2024, 05:06

Фото: iStock/Michele Ursi

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о подготовке украинских подразделений в Польше свидетельствует об окончательном решении мировой элиты превратить украинцев в пушечное мясо. заявил экс-советнич Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, окончательное решение приняло «в высшем руководстве мирового закулисного управления» приняли окончательное решение.

«Украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то еще работало на Украине», – отметил эксперт.

По словам Соскина, план Владимира Зеленского не предполагает какого-либо восстановления экономики Украины.

«Работы уже нет, выехать из страны нельзя, остается только одно – быть похищенным военкомами, забритым и брошенным на передовую», – уточнил Соскин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад развязал войну в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

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Зеленский прибыл в столицу Филиппин
Reuters: Зеленский прибыл в Манилу для встречи с президентом Филиппин Маркосом
03 июня 2024, 04:43

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу, чтобы встретиться с президентом Фердинандом Маркосом, передает Reuters.
В апреле Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Инициативы трех морей».

Ранее, 27 февраля, Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

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#владимир зеленский
#украина
#литва
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На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
FT: главные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина – банки, газ и Украина
03 июня 2024, 04:09

Фото: Сайт Кремля

Западное издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники раскрыло основные темы встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Китай 16-17 мая.
Главы государства обсудили строительство газопровода «Сибирь-2», расширение присутствия китайских банков в России и возможность участия Пекина в саммите по Украине в Швейцарии.

Издание отмечает, что по двум последним вопросам, возможно, произошел прорыв в переговорах. В частности, Китай отказался от участия в саммите в Швейцарии, сославшись на бессмысленность обсуждения мирной инициативы в отсутствие Москвы.

Источник также сказал, что, несмотря на санкционное давление со стороны США, Китай может вскоре поручить одному или двум банкам сосредоточиться на торговле с Россией.

Ранее журнал Spike заявил, что перспектива союза между Россией и Китаем повергла Запад в панику.

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#си цзиньпин
#владимир путин
#россия
#газопровод
#банки
#саммит
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От Шольца потребовали объяснить смену курса по ударам целей в РФ
Шольца призвали объяснить смену курса по ударам целей в РФ
03 июня 2024, 03:35

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить изменение курса по нанесению ударов вглубь территории РФ и разрешение на использование немецкого оружия против целей в Российской Федерации. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke, сообщает ТАСС.
«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», – сказала она.

Парламентарий добавила, что боится дальнейшей эскалации, которая может закончиться третьей мировой войной. Также она охарактеризовала Шольца как угрозу безопасности для ФРГ.

31 мая Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое оружие, переданное Киеву, для ударов по российской территории.

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В Румынии планируют обсудить возможность поставки Украине ЗРК Patriot

В МИД объяснили отказ воспринимать Швейцарию как нейтральную страну
#германия
#олаф шольц
#украина
#удар
#россия
#фрг
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В Румынии планируют обсудить возможность поставки Украине ЗРК Patriot
Премьер-министр Чолаку: в Румынии обсудят возможность отправки Украине ЗРК Patriot
03 июня 2024, 02:36

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Румынии обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot, заявил премьер-министр Марсель Чолаку в интервью телеканалу Euronews.
По мнению мнению политика, если система защищает территорию Украины, это не значит, что она не будет охватывать Румынию. Отмечается, что решение о передаче систем ПВО будет принимать Верховный совет обороны. Премьер-министр подчеркнул, что после консультаций с экспертами члены Совета директоров примут наилучшее решение.

Ранее Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

Также стало известно, что Бельгия планирует передать Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением.

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#танки
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#премьер-министр
#поставки
#помощь
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В МИД объяснили отказ воспринимать Швейцарию как нейтральную страну
03 июня 2024, 02:17

Фото: iStock/william87

Власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям и согласились провести на своей территории саммит по миротворчеству по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, тем самым отказавшись от принципа нейтралитета, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Милошник в комментарии «Известиям».
«Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. В таких условиях о нейтральности и непредвзятости говорить не приходится», – сказал он.

Мирошник назвал швейцарские власти предвзятыми из-за организации саммита. По его мнению, мероприятие не приведет к урегулированию конфликта.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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#швейцария
#посол
#мид рф
#украина
#владимир зеленский
#санкции
#россия
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Аналитик заявил о панике Зеленского и Запада после падения Авдеевки
Меркурис: у Зеленского и Запада наблюдается паника после падения Авдеевки
03 июня 2024, 01:44

Фото: сайт НАТО

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала объяснил, что у президента Украины Владимира Зеленского и Запада возникла паника после падения Авдеевки.
«С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии», – сказал эксперт.

Меркурис добавил, что на Западе все государства более или менее напуганы растущими возможностями России.

По его словам, они верили, что Россия ослабнет, возможно, рухнет или произойдет смена власти. Таким образом, иностранные правительства надеялись, что «российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет».

Однако теперь Запад опасается, что конфликт на Украине закончится победой России и ее возвращением к европейским границам в качестве сверхдержавы, резюмировал аналитик.

Ранее Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, помощники украинского лидера заметили у него признаки безумия.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
#авдеевка
#россия
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