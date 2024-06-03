На Украине предложили сделать всех женщин военнобязанными с 18 лет

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Командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предложил сделать женщин военнобязанными наравне с мужчинами. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Армия ТВ».
«Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», – отметил офицер.
Он также считает, что возраст мобилизации следует снизить до 23 лет. Командир батальона заявил, что на данный момент все украинцы должны иметь военно-бухгалтерскую специальность.
Он пояснил, что это необходимо в случае конфликта для того, чтобы каждый мог быть подготовлен, вооружен и понимать основы военной службы. Например, как накладывать жгут при ранении, как вести бой в двойках и тройках, как работает оружие и т. Д.
Ранее Федоренко заявил, что Украине не хватает для проведения людей новой волны мобилизации.
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