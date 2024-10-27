На Украине предложили штрафовать чиновников с фиктивной инвалидностью

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предложил штрафовать чиновников за незаконное оформление пенсионных выплат в двойном размере в пользу государства. Об этом пишут журналисты местного издания «Судебно-юридическая газета».
«Должны это (пенсионные выплаты — прим. ред.) вернуть и заплатить столько же сверху», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что размеры штрафных санкций должны быть равны сумме, на которую обворовывался госбюджет за три-четыре года. Кроме того, гражданина следует лишать, по мнению Подоляка, возможности занимать должности в течение пяти и более лет.
Ранее на Украине произошел скандал, связанный с незаконным оформлением инвалидности.
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