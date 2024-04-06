В Белоруссии объявили о новом способе получения повестки в армию

Фото: сайт Кремля
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об отправке SMS-повестках в армию, передает национальный интернет-портал правовой информации.
Согласно документу «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», белорусские военные комиссариаты смогут оповещать граждан о необходимости явки с помощью SMS-сообщений.
Уточняется, что в период мобилизации такие уведомления будут напоминать обычную повестку и дополнять обычную документацию только в мирное время.
Военные комиссары также получат право ограничивать выезд из Беларуси гражданских лиц, нарушивших обязанности по воинскому учету, и уклонистов. Закон также регулирует правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу, правовые основания добровольного участия граждан в мероприятиях по национальной обороне и различные аспекты мобилизации.
Ранее на Украине подписали закон о снижении призывного возраста с 25 до 27 лет.
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Уточняется, что в период мобилизации такие уведомления будут напоминать обычную повестку и дополнять обычную документацию только в мирное время.
Военные комиссары также получат право ограничивать выезд из Беларуси гражданских лиц, нарушивших обязанности по воинскому учету, и уклонистов. Закон также регулирует правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу, правовые основания добровольного участия граждан в мероприятиях по национальной обороне и различные аспекты мобилизации.
Ранее на Украине подписали закон о снижении призывного возраста с 25 до 27 лет.
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Александр Климов