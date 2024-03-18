На Украине рассказали об отчаянных действиях матерей будущих призывников

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Киевский аналитик Алексей Кущ заявил в публикации в Facebook*, что украинские женщины начали покидать страну со своими сыновьями подросткового возраста.
Он отметил, что женщины заранее готовятся к переезду: около одного года они тратят на выбор страны, поиск работы, жилья и будущего места учебы детей. По его словам, они вынуждены прощаться со своими пожилыми родителями, не зная, встретятся ли они снова друг с другом.
Эксперт также добавил, что украинским женщинам, эмигрирующим за границу, как правило, приходится искать низкоквалифицированную работу, хотя многие из них имеют высшее образование.
Ранее на Украине допустили пополнение мобилизационного резерва за счет женщин на случай трудностей с набором в Вооруженные силы страны. Предполагается, что призвать на службу смогут около трех миллионов украинок.
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Эксперт также добавил, что украинским женщинам, эмигрирующим за границу, как правило, приходится искать низкоквалифицированную работу, хотя многие из них имеют высшее образование.
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Александр Климов