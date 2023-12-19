Боевик нацбата «Айдар»* выступил с мрачным посланием

Фото: сайт Минобороны РФ
Бывший офицер нацбата «Айдар»* и спецназа ВС Украины майор Игорь Лапин заявил, что Россия бережет солдат, уничтожая позиции украинской армии при помощи артиллерии.
«Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди — снова добивают артой — все что можно», — пожаловался военный в эфире украинского телеканала «Прямой».
От отметил, что пехота ВС РФ идёт вперёд только после уничтожения обороны противника градом снарядов. Российская сторона всегда обладала тотальным преимуществом в плотности артогня, и едва ли когда-то его потеряет, с тревогой добавил Лапин.
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Диана Аванесян