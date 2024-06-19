На Украине приняли закон о штрафах за оскорбления сексуального характера в интернете

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил законопроект, который вводит штрафы за отправку оскорбительных сообщений сексуального содержания в интернете.
Об этом сообщает издание «Страна», указывая, что новые статьи в кодексе об административных правонарушениях охватывают случаи сексуального насилия и нежелательных сексуальных действий.
Законопроект детализирует понятие «сексуальное притязание» как «умышленные действия сексуального характера, которые являются оскорбительными или унизительными и совершаются против воли человека, выраженные как словесно, так и невербально».
Согласно нововведениям, за оскорбительные высказывания сексуального характера в интернете в Украине могут наложить штраф от 1360 до 2720 гривен, а также назначить общественные работы или исправительные меры.
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Законопроект детализирует понятие «сексуальное притязание» как «умышленные действия сексуального характера, которые являются оскорбительными или унизительными и совершаются против воли человека, выраженные как словесно, так и невербально».
Согласно нововведениям, за оскорбительные высказывания сексуального характера в интернете в Украине могут наложить штраф от 1360 до 2720 гривен, а также назначить общественные работы или исправительные меры.
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Артем Кузьмин