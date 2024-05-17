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Закон об увеличении штрафов для уклонистов подписан на Украине

Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов
17 мая 2024, 16:07

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов.


Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». По документу, во время военного положения за неявку в военкомат будет грозить заочный штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. При неуплате должникам могут блокировать банковские счета.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что по новому закону о мобилизации на Украине будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. По словам политика, в противном случае суды будут «завалены делами».

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#владимир зеленский
#закон
#штрафы
ЕС запретил вещание нескольких российских медиа
ЕС запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и VE
17 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Евросоюз запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно документу, ЕС решил приостановить вещание еще четырех СМИ, распространяющих и поддерживающих российскую пропаганду.

По их данным, эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации.

При этом сотрудники указанных медиа смогут продолжать работу на территории ЕС, в том числе брать интервью и проводить исследования.

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#евросоюз
#сми
#запрет
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Названо самое востребованное за рубежом российское оружие
Глава Ростеха перечислил самое востребованное за рубежом оружие России
17 мая 2024, 15:58

Фото: iStock/aapsky

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал виды оружия России, которыми больше всего интересуются инностранные государства.
Как отметил Чемезов, за рубежом растет спрос на истребитель Су-35 и вертолет К-52. Они используются в зоне СВО и очень хорошо зарекомендовали себя.

Если говорить о сухопутной технике, то это реактивные системы залпового огня Торнадо и Смерч, самоходная артиллерийская установка Мста-С и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Ранее на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Чемезов заявил, что до 80% оружия, поставляемого российским военным в зону СВО, произведено Ростехом.

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#ростех
#россия
#оружие
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Раскрыты причины возможного давления на Зеленского со стороны Запада
Аналитик Ерёмина: Байдену надо отчитаться, куда была направлена помощь Украине
17 мая 2024, 15:26

Фото: iStock/Photoboyko

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что Запад действительно может начать давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы склонить его к переговорам с Россией.
Она пояснила, что первоочередная задача Запада в этом вопросе стабилизировать ситуацию на Украине для того, чтобы президент США Джо Байден смог показать хоть какую-то результативность помощи Украине.

«Часть политического сообщества разных стран понимает, что дальнейшее продвижение российской армии создаёт более неблагоприятные условия для Украины. Самая основная задача —стабилизировать ситуацию, чтобы Джо Байден мог отчитаться, куда были направлены средства. Этот вопрос сейчас критически важен для американского политического истеблишмента», — объяснила в беседе с RT Ерёмина.

Кроме этого, Запад может действительно хотеть ухода Зеленского, и по этой причине давить на него.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС необходимо проводить в отношении Украины более осторожную политику на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, в беседе с Foreign Policy он отметил, что Запад уже обвиняют в лицемерии, сравнивая конфликт Израиля и Палестины с украинским кризисом и отношение западных держав к ним.

Ранее сообщалось, что Запад готовит меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.

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#ес
#запад
#рф
#джо переговоры
#украина
#политика
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В РФ ответили на требование Зеленского гарантий ядерной безопасности
Депутат Госдумы Чепа назвал Зеленского непоследовательным
17 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент Украины Владимир Зеленский, прося у Запада гарантий ядерной безопасности, показывает непоследовательность, пишет «Лента.ру».
Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Чепа. Как напомнил Чепа, Зеленский говорил о создании грязной бомбы, и в этом случае странно говорить о гарантиях ядерной безопасности для страны.

Политик призвал Зеленского к последовательности и удивился подобным заявлениям президента Незалежной, подчеркнув, что их очень сложно комментировать.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от западных стран.

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#госдума
#россия
#украина
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Стало известно о состоянии здоровья Фицо
Reuters: Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии
17 мая 2024, 15:11

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта.
Она рассказала, что состояние здоровья Фицо после покушения по-прежнему остается тяжелым, а также объяснила, что врачи удалили премьеру некротическую ткань.

Напомним, что Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

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#оружие
#политика
#совещание
#мероприятия
#полицейские
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Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия включила в антироссийские санкции «Восточную стивидорную компанию»
17 мая 2024, 14:54

Фото: iStock/designer491

В пятницу Великобритания расширила свой антироссийский санкционный список, включив в него «Восточную стивидорную компанию», указано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно этому документу, «Восточная стивидорная компания», которая является частью «Глобал Портс», теперь подпадает под заморозку активов и санкции в области трастовых услуг.

Причиной введения ограничительных мер называется предполагаемая связь компании с получением выгоды от правительства России за счёт деятельности в секторе, который является стратегически значимым для этого правительства, а именно, в российском транспортном секторе.

Санкции против «Восточной стивидорной компании» также были введены властями США в феврале, когда заявили о предполагаемой транспортировке боеприпасов из КНДР. Россия отрицает своё участие в военных закупках в Северной Корее.

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#ес
#сво
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Путин извинился перед китайцами за неудобства, причиненные его визитом
17 мая 2024, 14:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай 15 мая, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Первый день глава государства провел в Пекине, а сегодня, 17 мая, он отправился в город Харбин, который является административным центром провинции Хэйлунцзян.
Глава государства встретился со студентами и преподавателями Харбинского политеха.

Владимир Путин уделил особое внимание усиленным мерам безопасности, введенным в регионе во время его визита. Президент России также извинился перед гражданами за недоставленные его приездом неудобства.
«Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем. Жизнь вернется в нормальное русло», — озвучил президент.

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#владимир путин
#президент
#китай
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Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Путин: мы готовы участвовать в мирных переговорах, но нас не приглашают
17 мая 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Харбине, в ходе своего визита в Китай, что Россия готова к обсуждениям по Украине и всегда была открыта для этой идеи, пишет РБК.
Однако он отметил, что Москву не пригласили на конференцию по урегулированию украинского кризиса, запланированную на лето в Швейцарии.

«Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. Ну не видят, не надо», — отметил российский лидер.
Путин считает, что западные страны решили провести мирную конференцию в связи со стратегическим поражением Украины в зоне военной операции. Президент подчеркнул готовность России участвовать в мирных переговорах, но выразил недоумение по поводу отсутствия приглашения.

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#лидер
#путин
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«Корейский сценарий»: Арестович* раскрыл итог визита Блинкена в Киев
Арестович*: перспектива после визита Блинкена — заморозка по «корейскому сценарию»
17 мая 2024, 14:23

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев очертил перспективы заморозки конфликта по «корейскому сценарию».
«Первое – никакого НАТО и ЕС, второе – заморозка по существующей линии, по «корейскому» варианту», — сказал Алексей Арестович*.
Он отметил, что «это счастье», на которое Киеву «уже можно молиться». Насчет восстановления Украины Арестович* отметил, что каждый транш будет привязан к реформе, от которой пока Киев воздерживается. Однако она необходима.

«Жесточайший контроль всех этих денег, там работать будут западные фирмы, украинцев не подпустят, чтобы не разворовали», — объяснил он.
Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что число дезертиров на Украине достигло 100 тысяч человек. По его словам, большинство украинцев пошли служить в ВСУ добровольно, однако потом сами сбежали. Арестович* отметил, что украинскому руководству так и не удалось сделать из Украины страну, которую хочется защищать.

Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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