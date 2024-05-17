Закон об увеличении штрафов для уклонистов подписан на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». По документу, во время военного положения за неявку в военкомат будет грозить заочный штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. При неуплате должникам могут блокировать банковские счета.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что по новому закону о мобилизации на Украине будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. По словам политика, в противном случае суды будут «завалены делами».
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