На Украине признали демографическую катастрофу

Посольства западных стран получили сотни тысяч заявлений от граждан, желающих отказаться от украинского паспорта. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий, сообщает издание «Страна.ua».
По мнению парламентария, Киеву грозит демографическая катастрофа. Причиной тому является распоряжение Министерства иностранных дел Украины о предоставлении военнообязанным мужчинам консульских услуг за рубежом.
В апреле по распоряжению тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломатические представительства Украины за рубежом перестали выдавать документы гражданам, обязанным проходить военную службу. По словам Княжицкого, это было справедливое решение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на территории Украины.
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В апреле по распоряжению тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломатические представительства Украины за рубежом перестали выдавать документы гражданам, обязанным проходить военную службу. По словам Княжицкого, это было справедливое решение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на территории Украины.
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Александр Климов