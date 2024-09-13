Владимир Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ для боев в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), сославшись на то, что запад поставляет недостаточно вооружения. Об этом он заявил на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии. По его словам, у этого города для украинских войск складывается наиболее тяжелая обстановка.
«Все вы слышали, много кто видел, а некоторые даже сами стали свидетелями, как тяжело сейчас на фронте, как тяжело сейчас всюду, прежде всего <...> рядом с Покровском. Всем нам понятно, что требуются подкрепления. А это означает — укомплектованные и готовые к бою подразделения», — оправдывался лидер киевского режима.Зеленский отметил, что Киев не может достичь нужных результатов, хоть и обсуждал плачевное положение ВСУ с западными союзниками, сообщая им о комплектовании бригад.
«Честно сказать, мы еще далеки от полного выполнения того, о чем давно договорились», — признался он.Украина к тому же не получила все обещанные ей системы ПВО Patriot, добавил Зеленский, ей лишь отвечают «мы работаем над этим».
«Когда говоришь с партнерами на встречах — важных, закрытых, разных — «нам нужны ПВО», тяжело, очень тяжело в ответ слышать «мы работаем над этим», — сказал он.Читайте также:
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