Военным ВСУ в Курской области неизвестен «украинский план» Зеленского, который тот упомянул, оправдывая контрнаступление российских войск. Об этом со ссылкой на анонимных офицеров ВСУ пишет газета Guardian.
«У нас есть строгие приказы не говорить ни о чем, связанном со стратегией на курском фронте. И, честно говоря, мы и сами не знаем», — цитируют в издании слова офицера.В газете отмечают, что солдаты ВСУ в Курской области находятся в неведении и не понимают, что с ними будет через несколько дней или недель.
«Заключительный анализ <...> будет проведен через несколько недель или месяцев, когда мы узнаем, в состоянии ли мы удерживать эту территорию», — заявил анонимный источник в Киеве.Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия России продолжает наступательные действия в Курской области.
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