Кришнаитов задержали и доставили в военкомат в Закарпатской области Украины

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата) при поддержке полицейских задержали мужчин-кришнаитов недалеко от Мукачево Закарпатской области на западе Украины. Об этом информирует издание «Страна».
Отмечается, что десятков военкомов и сотрудников правоохранительных органов помешали шествию кришнаитов, выводя из здания мужчин по одному. При этом задержанные пели песни.
Количество задержанных не раскрывается.
Напомним, с 18 мая текущего года на Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации, который позволяет призвать в армию сотни тысяч украинцев. С февраля 2022 года процесс всеобщей мобилизации идет непрерывно. Повестки вручаются не только в государственных учреждениях, но и на улицах, в торговых центрах и транспорте.
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Количество задержанных не раскрывается.
Напомним, с 18 мая текущего года на Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации, который позволяет призвать в армию сотни тысяч украинцев. С февраля 2022 года процесс всеобщей мобилизации идет непрерывно. Повестки вручаются не только в государственных учреждениях, но и на улицах, в торговых центрах и транспорте.
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Екатерина Коршунова