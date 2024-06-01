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Боец президентской бригады ВСУ Павел Яковлев, который перешел на сторону России, сообщил, что украинское командование постоянно обманывает личный состав. Об этом сообщает KP.RU.
По словам солдата, он ни капли не жалеет о своем решении вступить в ряды российской армии, так как уверен, что правда на стороне России. Он отметил, что на Украине военных регулярно обманывают.
В ВС РФ же все по-другому, добавил боец. Он подчеркнул, что российские командиры «говорят правду в глаза» об обстановке, боевых задачах и остальных аспектах боя.
Солдат заключил, что россияне не бросают своих на линии боевого соприкосновения, как украинские боевики.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В ВС РФ же все по-другому, добавил боец. Он подчеркнул, что российские командиры «говорят правду в глаза» об обстановке, боевых задачах и остальных аспектах боя.
Солдат заключил, что россияне не бросают своих на линии боевого соприкосновения, как украинские боевики.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова