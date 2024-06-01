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Западные компании «захватили» земельные угодья Украины, поэтому иностранные правительства теперь поддерживают Киев, заявил крымский сенатор Сергей Цеков в интервью для News.ru.
«Украина нужна Западу только ради ее богатств. Прежде всего — плодородная земля. Многие земли они уже захватили за счет приватизации, Запад на Украине имеет очень большие земельные площади, очень большие, а на Украине руководство только и заботилось, как бы что-то продать и заработать», — сказал Цеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался на быстрое производство оружия в России по сравнению с Западом.
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Александр Климов