Стало известно условие прекращения обстрелов Белгорода

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Для остановки обстрелов Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) необходимо установить контроль над населенным пунктом Казачья Лопань, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.
«Там таможня стояла при переезде из Харьковской области в Белгородскую. Вот из Казачьей Лопани и лупят. Предположу, что на том направлении армия России скоро и там начнет движение, надо сделать так, чтобы ни слева, ни справа, ни из глубины ВСУ не могли обстреливать Белгород, а в глубину – это за Харьков», – отметил Дандыкин.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона остались без электричества после обстрелов украинскими войсками. По его словам, аварийная бригада приступит к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.
Кроме того, после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) осколки упали на пляж и район рынка Белгорода.
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Александр Климов