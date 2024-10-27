На Украине призвали к началу переговоров с Россией

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Оппозиционный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко призвал как можно скорее начать переговоры с Россией. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.
«Чем раньше они [переговоры] начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины, – заявил он.
По мнению Шевченко, для достижения наиболее благоприятных условий необходимы два ключевых элемента. Первый – это наличие баланса интересов «у враждебных и воюющих сторон». Депутат Шевченко заявил, что он против односторонних соглашений, которые навязывают права одной стороне и обязательства другой.
Он добавил, что второй основой для мирных договоров является «субъективное восприятие» людьми друг друга. По его словам, это не доверие, а «контакт» менталитетов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова искать разумные компромиссы для урегулирования ситуации на Украине.
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Александр Климов