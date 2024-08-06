Украинские оппозиционеры движения «Другая Украина» призвали ОБСЕ созвать заседание для рассмотрения фактов узурпации власти в республике главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в статье лидера «Другой Украины» Виктора Медведчука на сайте организации.
«В обращении председателю постоянного Совета ОБСЕ Яну Боргу (...) содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного Совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским», — сообщил Медведчук.
По словам политика, в обращении есть факты дискриминации украинцев по языковому и религиозному признакам, политическим убеждениям и методы борьбы с оппозиционерами.
До этого Медведчук сообщал, что ждет западных спонсоров Зеленского. Руководитель «Другой Украины» считает, что глава киевского режима «потопит» их всех.
Читайте также:
Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году
Украинский миллиардер Фирташ подал судебный иск против Зеленского
Зеленский дал пощёчину коллективному Западу, заявили в Госдуме
Никита Кротов