Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта на Украине уже в 2024 году. Глава киевского режима заявил об этом в своем вечернем обращении.
«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — объявил Зеленский.Ранее он заявлял, что главная потребность Украины — прекратить конфликт. По его словам, кризис должен завершиться на справедливых условиях и как можно скорее.
До этого Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года военным путем и также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.
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