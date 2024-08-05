Украинский миллиардер Фирташ подал судебный иск против Зеленского

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск против президента Владимира Зеленского из-за применённых в отношении бизнесмена персональных санкций. Об этом пишет издание «Главком».
Отмечается, что санкции в отношении Фирташа Совет нацбезопасности и обороны Украины ввёл ещё в 2021 году из-за обвинения в причастности к поставкам сырья, а именно титана, на российские военные предприятия. Бизнесмен, который на тот момент находился в Австрии, отрицал все обвинения. Следующим решением властей стал арест акций принадлежащих Фирташу областных операторов газораспределительных сетей.
24 июня текущего года указом президента страны эти санкции были введены в действие. Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск олигарха в отношении Зеленского.
Введённые санкции, в частности, предусматривают блокировку активов бизнесмена, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий и иные ограничения.
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24 июня текущего года указом президента страны эти санкции были введены в действие. Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск олигарха в отношении Зеленского.
Введённые санкции, в частности, предусматривают блокировку активов бизнесмена, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий и иные ограничения.
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Анастасия Чинкова