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Украинский миллиардер Фирташ подал судебный иск против Зеленского

05 августа 2024, 18:06

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск против президента Владимира Зеленского из-за применённых в отношении бизнесмена персональных санкций. Об этом пишет издание «Главком».
Отмечается, что санкции в отношении Фирташа Совет нацбезопасности и обороны Украины ввёл ещё в 2021 году из-за обвинения в причастности к поставкам сырья, а именно титана, на российские военные предприятия. Бизнесмен, который на тот момент находился в Австрии, отрицал все обвинения. Следующим решением властей стал арест акций принадлежащих Фирташу областных операторов газораспределительных сетей.

24 июня текущего года указом президента страны эти санкции были введены в действие. Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск олигарха в отношении Зеленского.



Введённые санкции, в частности, предусматривают блокировку активов бизнесмена, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий и иные ограничения.

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#суд
Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений
Украинский МИД счёл решение Мали о разрыве дипотношений недальновидным
05 августа 2024, 18:18

Фото: iStock/alzay

МИД Украины счёл решение Мали о разрыве дипломатических отношений поспешным и недальновидным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
5 августа пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма. Отмечается, что решение было принято после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев-туарегов, которые в конце июля напали на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер».

«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным. Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве также отметили, что Мали разорвала дипотношения с Украиной, не изучив все факты и обстоятельства, а также, не имея доказательств.

Таким образом, по информации украинского МИД, Киев имеет право принять необходимые меры в ответ на недружественные действия Мали.

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Захарова рассказала о новых сенсационных подробностях покушения на Трампа
Захарова: из интригующих детали покушения на Трампа становятся сенсационными
05 августа 2024, 17:22

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из интригующих становятся сенсационными. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Речь идёт о том, что более чем за полтора часа до стрельбы в Трампа полицейские отправляли друг другу фотографии стрелка. Он в это время ходил по территории комплекса, где в скором времени началось выступление политика, и выверял расстояния при помощи оптического дальномера.

Захарова удивилась, как Секретная служба Трампа могла спокойно наблюдать за человеком, явно не относящимся к охране, который ходил по территории с дальномером.

Кроме того, накануне покушения, склад, с крыши которого стрелял Томас Мэттью Крукс исключили из охраняемого периметра.

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#мид рф
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Путин назвал лучшее средство для реабилитации бойцов СВО
Путин: лучшими психологами для бойцов СВО являются их жены
05 августа 2024, 17:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что супруги бойцов спецоперации являются для них лучшими специалистами-психологами. Так он прокомментировал предложение председателя Совфеда Валентины Матвиенко о возможности женам проводить реабилитацию в санаториях вместе с мужьями.
Матвиенко рассказала, что в Кисловодске встретилась с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию в санатории Минобороны РФ.

«Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории», — поведала она Путину.

Президент согласился с доводами и ответил, что жены действительно являются самыми лучшими специалистами-психологами.

По словам Матвиенко, руководство госпиталя согласно с принятием подобных мер и полагает, что это улучшит дисциплину в выполнении медицинских рекомендаций.

Таким образом, председатель Совфеда планирует подготовить совместно с Минобороны РФ соответствующие предложения.

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Hindu: экс-премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии
05 августа 2024, 16:53

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Ушедшая в отставку на фоне протестов в стране премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании. Об этом сообщает местное издание Hindu, ссылаясь на собственные источники.
«Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра, у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее», — говорится в статье.

5 августа стало известно, что Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.

Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.

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#гражданство
#человек
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Интерес к ЧВК «Вагнер» и предательство США: что шпионы Уилан и Гершкович искали в РФ, подробности
05 августа 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан осуждены в России за шпионаж. Им назначили по 16 лет лишения свободы, однако 1 августа американцы вернулись в США в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.
Что пытались выяснить Гершкович и Уилан в России, рассказывает редакция «Радио 1».

Кто такой Гершкович и что он делал в России

Эван Гершкович — американец с русскими корнями. Мужчина рассказывал, что его семья уехала из СССР в 1979 году, а он появился на свет в 1991 году. Семья Гершковича жила в Нью-Джерси, и на русском языке мальчик общался только с родственниками.

В Россию Гершкович приехал в 2017 году и стал корреспондентом The Moscow Times. Позже он работал в WSJ.

30 марта 2023 года американский журналист был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. Тогда в спецслужбе уточнили, что Гершковича задержали во время получения неких сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Что пытался выяснить Гершкович и зачем интересовался ЧВК «Вагнер»

До ареста Гершкович отправился в Екатеринбург. По словам уральского пиарщика Ярослава Ширшикова, который сопровождал американского журналиста, Гершкович проявлял очень активный интерес к деятельности ЧВК «Вагнер» и общественному отношению к ней.
Тот факт, что Гершкович готовил материал о «вагнеровцах», подтверждали и российские его коллеги, отмечая, что он сильно рисковал, однако риски осознавал в полном объеме.

После задержания Гершковича основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заверил, что ему о нем вообще ничего не известно.
«Я не в курсе задержания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме — нет ли его там. Среди американских журналистов, которых я там десятками содержу, на первый взгляд я его не видел. Могу, если хотите, на своем придомовом участке посмотреть также свежие могилы иностранных журналистов. Но если не ошибаюсь, мы его тоже туда не захоранивали», — иронично прокомментировал Пригожин арест Гершковича.


Гершкович – первый журналист в России, подозреваемый в шпионаже

Эван Гершкович оказался первым иностранным журналистом, которого в России обвинили в шпионаже. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат-правозащитник Евгений Смирнов.

В редакции WSJ тогда сильно беспокоились за безопасность Гершковича. Издание опровергало вину своего журналиста и требовало немедленно его освободить. В итоге в 2023 году Гершковича приговорили в России к 16 годам колонии за шпионаж. Свою вину не признал. Однако 1 августа текущего года американский журналист вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и Западом. Вместе с ним освободили и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

Что сделал Пол Уилан

Уилана задержали в Москве в сентябре 2018 года в гостинице «Метрополь» во время получения от некоего мужчины флеш-карты, на которой была секретная информация о сотрудниках ФСБ. В 2020 году Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу спецслужб США и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Американский морпех вину свою не признал и назвал приговор политическим.

По утверждениям адвоката Уилана, мужчина должен был получить личные данные о его прошлых поездках в Россию, однако посмотреть, что именно находится на флешке он не успел. Тогда Дэвид Уилан, брат Пола, сообщал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Суд не поверил и отправил американца отбывать наказание в одну из мордовских колоний.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Жалобы Уилана из колонии и обвинения США в предательстве

Отбывая свое наказание в колонии, Уилан жаловался, что ему не предоставляют медицинскую помощь, так как там нет англоговорящих врачей. Он также сетовал, что ему не сделали повторную прививку от COVID-19, заблокировали телефонную карту, и вообще, по словам американского шпиона, относились к нему плохо.

Находясь в колонии, Уилан рассказал в интервью BBC, что чувствует себя преданным США.

«Серьезное предательство. Это крайне неприятно», — сказал тогда Уилан в телефонном разговоре с журналистом.
Он отчаянно отмечал, что между США и РФ проходят обмены заключенными, в которые его не включают. При этом президент России во время «Итогов года» ясно дал понять, что готов на обмены заключенными с Вашингтоном, однако для этого американские предложения должны заинтересовать Москву.

Издание Wall Street Journal писало, что Россия хотела обменять Уилана на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за ликвидацию гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, причастного к терактам в Москве. Американские власти долго уговаривали Германию отдать Красикова России, что и произошло 1 августа 2024 года. В итоге Уилан благополучно вернулся в США.

Появились доказательства того, что Уилан действительно шпион

6 августа 2024 года RT обнародовал кадры, на которых четко видно, как Уилан получает флешку с секретными данными о сотрудниках ФСБ от его российского источника, после чего его задерживают.


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В России озвучили условия участия в саммите по Украине
Депутат Чепа: РФ примет участие в саммите по Украине при конкретной повестке
05 августа 2024, 16:04

Фото: iStock/Diy13

Россия примет участие в саммите по Украине только в том случае, если будет чётко озвучена повестка конференции. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона не располагает данными о готовящемся мероприятии, которые бы её устраивали.

По словам Чепы, может повториться судьба первого неудачного саммита, на котором не удалось решить ни один из вопросов повестки. Сейчас может быть такая же ситуация, поскольку отсутствует чёткая повестка мероприятия и его нормальная организация.

Также депутат указал на то, что на данный момент подготовка к конференции носит исключительно декларативный характер, что вновь говорит о неготовности Киева к реальному урегулированию конфликта.

На таких условиях заключить договор не получится, но в адрес России не поступает ни одного адекватного предложения, зато видны поставки истребителей F-16 и продолжающиеся обстрелы российских городов.

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#россия
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#переговоры
#политика
#конфликт
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Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО
Экс-представитель НАТО Лоу: Запад боится рисков эскалации из-за Украины
05 августа 2024, 15:30

Фото: iStock/Photoboyko

Большинство западных стран обеспокоены рисками эскалации конфликта из-за Украины. Об этом заявил экс-представитель НАТО в Москве Джон Лоу в интервью изданию Newsweek.
По его словам, Запад боится этого больше, чем долгосрочных последствий поражения Украины.

Лоу выразил мнение о том, что страны Запада ещё могут поддерживать Киев, однако они не имеют чёткой стратегии о завершению конфликта. Более того, в 2022 году Запад не смог предоставить Киеву необходимое вооружение.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны боятся сбивать российские ракеты над украинской территорией из-за страха перед ответом Москвы.

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#сша
#евросоюз
#опасность
#конфликт
#политика
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Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными
Посол Антонов: точка в обмене заключенными между Россией и США не поставлена
05 августа 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что точка в работе по обмену Россией и США заключенными не поставлена. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, маловероятно, что сделки такого рода за оставшиеся полгода пребывания у власти нынешнего президента США Джо Байдена состоятся.

«Работа по вызволению россиян из американских тюрем продолжается. Могу вам однозначно сказать, что с учетом указаний и стремлений, намерений нашего президента говорить об обратном просто не получается», — отметил он.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что в рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком.

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#бизнесмен
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#люди
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Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины создадут временное правительство
05 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/Meinzahn

Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что после отставки премьер-министра Шейх Хасины в стране сформируют временное правительство. Его заявление приводит издание Dhaka Tribune.
«После плодотворного обсуждения со всеми политическими партиями мы решили сформировать временное правительство», — пояснил главком.
Вакер-Уз-Заман добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июле в качестве протеста против системы квот на государственные должности. Столкновения демонстрантов и полиции привели к большому количеству жертв, погибшими считаются не менее 300 человек.

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