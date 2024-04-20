На Украине призвали запретить Telegram

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Украинским властям необходимы полномочия, которых удастся добиться при введении военной цензуры в стране, с таким заявлением выступил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в эфире YouTube-канала «Телеграф».
«Я, как глава комитета, вынужден задумываться в том числе и про военную цензуру. Потому что военная цензура это же не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия», — выразил свою позицию Потураев.
По его словам, эти полномочия необходимы для установления людей, которые рассказывают о коррупции в стране, а также о том, что сотрудники украинских военкоматов хватают мужчин прямо на улицах и отправляют их воевать без подготовки.
Ранее представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Telegram является угрозой для безопасности страны.
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