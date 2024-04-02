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На Украине прокомментировали информацию об эвакуации жителей Харькова

МВД Украины: Поводы для эвакуации жителей Харькова отсутствуют
02 апреля 2024, 23:44
Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Министерство внутренних дел (МВД) Украины выступило с заявлением об эвакуации жителей Харькова, сообащется в Telegram-канале ведомства.
В заявлении говорится, что причин для эвакуации жителей Харькова и его пригородов нет. Министерство называет информацию об этом, распространяемую в СМИ, ложной.

«МВД информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации», – говорится в сообщении ведомства.


В МВД Украины добавили, что силы безопасности и обороны «надежно удерживают» свои позиции по всей линии фронта.

Ранее бывший генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киев должен подготовить и укрепить жилье в Харькове для оборонительных целей.

Также ранее стало известно, что ВСУ создали буферную безопасную зону от пророссийских жителей в Харьковской области. Боевики часто врываются в дома и квартиры мирных жителей.

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Порошенко заявил о планах участвовать в следующих выборах на Украине
Порошенко: Я планирую участвовать в следующих выборах
02 апреля 2024, 23:51

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует участвовать в следующих президентских выборах. Об этом политик заявил в интервью Al Jazeera.
«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, – да», – отметил Порошенко.

По его мнению, для того чтобы выборы состоялись, Киев должен добиться успеха на поле боя. Порошенко также выразил намерение принять участие в выборах в Европарламент, если Украина вступит в ЕС.

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта этого года. Владимир Зеленский отменил свою кампанию, заявив, что выборы «не ко времени». По его словам, «большинство украинцев» считают выборы «опасными и бессмысленными».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, заявил, что Владимир Зеленский незаконно правит Украиной.

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#украина
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В Великобритании рассказали о печальной судьбе Харькова
Меркурис: Харьков как экономический и промышленный центр больше не существует
02 апреля 2024, 23:27

Фото: iStock/sergeyussr

Харьков перестал быть промышленным и экономическим центром. Без Харькова Украина была бы намного слабее, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис, передают РИА Новости.
«К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", – это существенный удар по всей экономике страны», – подчеркнул аналитик.

Без Харькова потенциал Украины был бы гораздо меньше, добавил он. Меркурис также отметил, что российские военные ликвидировали большинство стратегических предприятий в этом крупном населенном пункте. Многие заводы прекратили свою деятельность и больше не функционируют.

Эксперт отметил, что местные власти также признали, что Харьков больше не является промышленным центром республики.

Ранее экс-генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киев должен подготовить и укрепить жилые дома в Харькове к обороне.

Также до этого стало известно, что ВСУ создали буферную безопасную зону от пророссийских жителей в Харьковской области. Боевики часто врываются в дома и квартиры мирных жителей.

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#харьков
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#великобритания
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Арест обвиненному в госизмене депутату Рады продлили на месяц
«Страна.ua»: Арест обвиненному в госизмене депутату Рады продлили на месяц
02 апреля 2024, 23:18

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому, обвиняемому в государственной измене, продлили срок содержания под стражей на месяц, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Срок содержания под стражей всенародно избранного чиновника продлен еще на месяц.

В ноябре 2023 года Дубинскому было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ранее Печерский районный суд Киева поместил его под домашний арест на сутки по подозрению в незаконном вывозе за границу военнообязанного.

Депутат заявил, что дело против него полностью сфабриковано украинским руководством и является местью за критику в адрес президента Владимира Зеленского и главы его аппарата Андрея Ермака.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует реформирование правительства Украины.

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#украина
#верховная рада
#депутат
#владимир зеленский
#арест
#госизмена
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Блинкен заявил, что в интересах США избежать прямой войны с РФ
Секретарь Блинкен: На украинской земле не будет ни одного американского солдата
02 апреля 2024, 22:58

Фото: сайт Госдепартамента США

Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.
По словам политика, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут до последнего избегать прямой конфронтации с Россией.

«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — решительно заявил Энтони Блинкен.
При этом, во вторник 2 апреля Блинкен с той же уверенностью сообщил, что Украина обязательно станет членом НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с позицией, что Париж сделает все, чтобы Москва «не выиграла эту войну». Он озвучил, что для Франции «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в вопросе оказания помощи Украине. Кроме того, французский лидер настаивает на необходимости отправки военнослужащих стран НАТО для помощи ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на высказывания Макрона сообщил, что у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину.

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#сша
#россия
#нато
#конфликт
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Express: Финский город Ивало готовится к войне России с НАТО
02 апреля 2024, 21:27

Фото: iStock/Arseniy45

Финский городок является потенциальной «горячей точкой» в случае военного столкновения Североатлантического альянса (НАТО) и России, пишет издание Express.
Авторы статьи утверждают, что в Ивало все готовятся к вооруженному противостоянию Российской Федерации и НАТО. Откуда у местных жителей взялись подобные опасения издание умалчивает.

Во вторник 2 апреля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что никаких сигналов о грядущей войне не поступало. По мнению Вашингтона, активности России в настоящее время сконцентрированы в основном вокруг Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывался в таком же ключе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это «просто бред». Такое заявление глава российского государства сделал в ходе встречи с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре переучивания лётного состава МО РФ.

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#нато
#россия
#война
#конфликт
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США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт
США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт
02 апреля 2024, 21:26

Фото: istock / Michele Ursi

США не видят признаков нарастания вооруженного конфликта между странами НАТО и Россией.
Об этом 2 апреля заявил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает РИА Новости.

Она отметила, что хотя предпринимаются усилия для укрепления обороны и потенциала сдерживания, никаких сигналов о грядущей войне не поступало.

Смит подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, активности России в настоящее время сконцентрированы в основном вокруг Украины.

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#сша
#отношения
#новости
#нато
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Боррель: Евросоюз не находится в состоянии войны и не собирается воевать
Боррель: ЕС не воюет, но думает об увеличении своей обороноспособности
02 апреля 2024, 21:21

Фото: iStock/artJazz

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, но при этом старается думать об увеличении своей обороноспособности. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу La Sexta.
«На востоке Европы идет война, и не похоже, что она идет к концу... Мир — жестокий мир», — посетовал глава дипломатии Евросоюза.
Политик рассказал, что за последние два года силами ЕС были обучены порядка 40 тысяч военнослужащих Украины. При этом он подчеркнул, что если бы Европа намеревалась ввязаться в российско-украинский конфликт посредством своих вооруженных сил, то дело уже бы шло к Третьей Мировой войне.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Reuters высказала мнение, что стратегический курс Европы в случае военного конфликта будет определять Североатлантический альянс (НАТО), а не Евросоюз.

«Европейский союз имеет право голоса и должен вкладывать все силы на развитие оборонной промышленности», — считает Каллас.
Напомним, в марте Великобритания предложила к маю вывести высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши и ввести на Украину, чтобы организовать из них буферную зону вокруг Киева.

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Патрушев решительно осудил атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске
#ес
#жозеп боррель
#евросоюз
#нато
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Патрушев решительно осудил атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске
02 апреля 2024, 20:44

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник 2 апреля провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, в ходе которых осудил удар военнослужащих Тель-Авива по зданию консульства Ирана в Дамаске. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
В ходе переговоров также состоялось обсуждение тематики обеспечения безопасности в России и Иране.

В ближайшее время в Астане состоится XIX ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее спецслужбы организации выразили России поддержку и обозначили готовность помогать в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».

В МИД РФ также осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Российское внешнеполитическое ведомство призвало мировую общественность дать соответствующую правовую оценку таким действиям.

Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию консульства. Атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.

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#иран
#израиль
#атака
#удар
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Зеленский подписал закон, отменяющий статус ограниченно пригодных к службе
02 апреля 2024, 20:38

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса ограниченно пригодных к службе. Об этом во вторник 2 апреля сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Теперь мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Затем их судьбу решат сотрудники военкоматов. В законе прописана возможность военнослужащих находиться на лечении, в том числе в других странах, на протяжении 12 месяцев.

Во вторник 2 апреля на Украине понизили призывной возраст с 27 до 25 лет, соответствующий закон также подписал президент страны.

Сейчас на Украине действует режим военного положения, всеобщая мобилизация будет длиться до 18 мая, далее ее скорее всего продлят.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
#армия
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