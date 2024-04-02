На Украине прокомментировали информацию об эвакуации жителей Харькова

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Министерство внутренних дел (МВД) Украины выступило с заявлением об эвакуации жителей Харькова, сообащется в Telegram-канале ведомства.
В заявлении говорится, что причин для эвакуации жителей Харькова и его пригородов нет. Министерство называет информацию об этом, распространяемую в СМИ, ложной.
В МВД Украины добавили, что силы безопасности и обороны «надежно удерживают» свои позиции по всей линии фронта.
Ранее бывший генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киев должен подготовить и укрепить жилье в Харькове для оборонительных целей.
Также ранее стало известно, что ВСУ создали буферную безопасную зону от пророссийских жителей в Харьковской области. Боевики часто врываются в дома и квартиры мирных жителей.
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«МВД информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее бывший генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киев должен подготовить и укрепить жилье в Харькове для оборонительных целей.
Также ранее стало известно, что ВСУ создали буферную безопасную зону от пророссийских жителей в Харьковской области. Боевики часто врываются в дома и квартиры мирных жителей.
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Александр Климов