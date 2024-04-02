На Украине прокомментировали информацию об эвакуации жителей Харькова

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, но при этом старается думать об увеличении своей обороноспособности. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу La Sexta.