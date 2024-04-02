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Харьков перестал быть промышленным и экономическим центром. Без Харькова Украина была бы намного слабее, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис, передают РИА Новости.
«К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", – это существенный удар по всей экономике страны», – подчеркнул аналитик.
Без Харькова потенциал Украины был бы гораздо меньше, добавил он. Меркурис также отметил, что российские военные ликвидировали большинство стратегических предприятий в этом крупном населенном пункте. Многие заводы прекратили свою деятельность и больше не функционируют.
Ранее экс-генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киев должен подготовить и укрепить жилые дома в Харькове к обороне.
Также до этого стало известно, что ВСУ создали буферную безопасную зону от пророссийских жителей в Харьковской области. Боевики часто врываются в дома и квартиры мирных жителей.
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Александр Климов